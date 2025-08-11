netweek

C'è tempo fino al 25 agosto per inviarci le fotografie del vostro cane

In occasione della Giornata internazionale del cane prevista il prossimo 26 agosto, potete inviarci le fotografie del vostro amico a quattro zampe che verranno pubblicate su Settegiorno Rho e Settegiorni Bollate e Garbagnate in edicola venerdì 29 agosto.

"Amore a 4 zampe": inviaci le foto del tuo cane

C'è tempo fino al 25 agosto per inviarci le fotografie del vostro cane: per i lettori de Settegiorni si possono inviare via mail redazione@settegiorni.it oppure tramite whatsapp al numero 3501489715.

La Giornata Internazionale del Cane si celebra il 26 agosto. Questa giornata, istituita nel 2004, è un'occasione per riflettere sull'importanza dei cani nella vita umana e per promuovere il loro benessere, secondo diverse fonti online.

La data del 26 agosto è stata scelta perché coincide con il giorno in cui Colleen Paige, attivista statunitense per i diritti degli animali, adottò il suo primo cane. La giornata è un'opportunità per celebrare l'affetto e la lealtà dei cani, ma anche per sensibilizzare sull'abbandono e il maltrattamento degli animali.