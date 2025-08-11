netweek

"Amore a 4 zampe": inviaci le foto del tuo cane

C'è tempo fino al 25 agosto per inviarci le fotografie del vostro cane

Rho
Pubblicato:

In occasione della Giornata internazionale del cane prevista il prossimo 26 agosto, potete inviarci le fotografie del vostro amico a quattro zampe che verranno pubblicate su Settegiorno Rho e Settegiorni Bollate e Garbagnate in edicola venerdì 29 agosto.

C'è tempo fino al 25 agosto per inviarci le fotografie del vostro cane: per i lettori de Settegiorni si possono inviare via mail redazione@settegiorni.it oppure tramite whatsapp al numero 3501489715.

La Giornata Internazionale del Cane si celebra il 26 agosto. Questa giornata, istituita nel 2004, è un'occasione per riflettere sull'importanza dei cani nella vita umana e per promuovere il loro benessere, secondo diverse fonti online.

La data del 26 agosto è stata scelta perché coincide con il giorno in cui Colleen Paige, attivista statunitense per i diritti degli animali, adottò il suo primo cane. La giornata è un'opportunità per celebrare l'affetto e la lealtà dei cani, ma anche per sensibilizzare sull'abbandono e il maltrattamento degli animali.

