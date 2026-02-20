Aiutateci a trovare il «Pallone d’Oro»: cerchiamo il giocatore e la giocatrice che tutti gli allenatori vorrebbero avere

Il nostro “Pallone d’Oro” è differente…

Non è un atto di presunzione, sia chiaro, ma è un concetto col quale vogliamo chiarire, sin da subito, come organizzeremo il gioco che vi terrà compagnia sino alla fine di maggio. Nel corso degli anni, ci siamo abituati a vedere il prestigioso premio di “France Football” nelle mani di Leo Messi, Cristiano Ronaldo e di tutti i grandi campioni votati per le loro spettacolari giocate o i risultati acquisiti dai club di appartenenza. Ma il mondo a cui ci rivolgiamo non si limita ad un gol segnato o ad un traguardo raggiunto.

Il mondo dei dilettanti è quello dei veri valori del calcio. È il mondo dove le doti tecniche camminano di pari passo con impegno, spirito di sacrificio, senso di appartenenza, rispetto… L’identikit del “nostro” candidato ideale per il Pallone d’Oro è anche questo.

IL GIOCATORE CHE TUTTI GLI ALLENATORI VORREBBERO AVERE

Vi inviteremo a votare e, ancora meglio, a segnalarci (per poterli poi votare), giocatori che vivono il calcio in questo modo. Giocatori che sono un esempio per i compagni nell’esaltazione di una vittoria o nella gestione di una sconfitta.

Giocatori che prendono per mano la squadra, creando la giusta atmosfera in spogliatoio, richiamando tutti a dare il massimo in ogni allenamento e in ogni partita.

Giocatori che, come si è soliti dire, ogni allenatore vorrebbe avere in squadra.

GIOVANILE E FEMMINILE DUE realtà IMPORTANTI

Ma il calcio di provincia è anche il “terreno fertile” dove migliaia di giovani coltivano la loro passione per quello sport che molto spesso hanno visto praticare dal padre.

Giovani che cullano il sogno, un giorno, di sentire il proprio nome cantato da migliaia di tifosi ma che, oggi, danno valore ad ogni ingresso in campo condividendo gioie e delusioni con compagni di gioco destinati a diventare veri amici.

Giovani incuranti del tempo e dello stato di salute, perché agli allenamenti e alle partite bisogna andare. Non importa nulla se piove, nevica, tira vento o, magari, si ha quella “febbricola” che al mattino ha reso impossibile la presenza sui banchi…

Il calcio di provincia è anche quello di gruppi sempre più numerosi di ragazze che preferiscono gli scarpini ed il pallone, perché il calcio non è sport “da maschi” e non perdono occasione per dimostrarlo, portando in campo una passione ed una voglia di imparare che è unica nel suo genere, esattamente come la tenacia e la forza d’animo che sono quotidianamente riconosciute a donne e ragazze.

È a tutti/tutte loro che vogliamo dedicare il nostro “Pallone d’Oro”, ritenendoli “ambasciatori” di uno sport che è ben altro rispetto all’immagine mediocre che, purtroppo sempre più spesso, arriva da spiacevolissimi casi isolati.

ABBIAMO CHIESTO QUALCHE “CONSIGLIO” ADESSO ASPETTIAMO ANCHE I VOSTRI

Ovviamente non è precluso l’ingresso in classifica a coloro i quali “solleticano” l’entusiasmo dei tifosi con le loro giocate, siano queste un gol segnato, un assist servito sul piatto d’argento o una miracolosa parata.

Per dare un punto di partenza al “Pallone d’Oro”, oltre alle nostre personalissime preferenze, abbiamo coinvolto presidenti, direttori sportivi e allenatori delle squadre del territorio, sottoponendo loro “l’identikit” del giocatore ricercato e pregandoli di esprimere un nome ed un cognome. Abbiamo chiesto loro di non limitarsi ai calciatori della propria squadra di appartenenza, chiedendo di allargare guardando anche altrove, gli orizzonti della loro riconosciuta competenza.

È così nato un primo elenco di giocatori, che sottoporremo al vostro insindacabile giudizio ma che, lo ripetiamo, non rappresentano un cerchio chiuso. Tutt’altro… Vi invitiamo a farci pervenire nomi e cognomi non compresi in questo elenco, magari con una breve motivazione.

CI SARANNO QUATTRO CLASSIFICHE: ECCO QUALI

Il “Pallone d’Oro” è riservato, quindi, a chi pratica calcio a 360 gradi: i cosiddetti Senior o, se preferite, giocatori delle prime squadre e tutti i protagonisti che, come già sottolineato in precedenza, sono il “lato forte” di due settori di primaria importanza: il settore giovanile e il calcio femminile.

Abbiamo così creato quattro classifiche.

Nella categoria “Senior” (classifica maschile e femminile separata) troveranno posto giocatori e giocatrici che partecipano ai campionati federali dalla Serie D alla Terza Categoria, o ai campionati senior degli Enti di Promozione Sportiva.

Nella categoria “Under” (classifica maschile e femminile separata) troveranno posto giocatori e giocatrici che partecipano ai campionati federali giovanili che “fanno classifica”, ovvero dalla categoria Under 19 sino alla Under 14.

FATE AVERE IL VOSTRO VOTO VI SPIEGHIAMO COME FARE

A partire dall’edizione in edicola venerdì 27 febbraio e sino al mese d maggio, ogni settimana pubblicheremo un coupon che andrà compilato in tutte le sue parti e che vale un punto.

Lo stesso coupon potrà essere anche utilizzato per la segnalazione di giocatori che vi piacerebbe vedere in classifica. La segnalazione verrà considerata come il primo voto attribuito al giocatore citato.

Potrete già ora segnalare un giocatore da aggiungere all’elenco qui sotto riportato, inviando una e-mail a maurizio.penati@netweek.it

Potrà votare anche chi acquisterà l’edizione digitale del nostro settimanale. Sarà sufficiente far pervenire all’indirizzo e-mail della nostra redazione il codice d’acquisto della copia, unitamente al nome del giocatore votato o eventualmente segnalato.

VI DIREMO DOVE POTRETE CONSEGNARE I COUPON

Ogni settimana pubblicheremo l’elenco dei punti di raccolta dei coupon ai quali potrete recarvi per la consegna. Sarà poi nostra premura segnalarvi sino a che data abbiamo considerato i coupon inseriti in classifica.