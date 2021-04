Stramagenta annullata, domenica non si corre: lo ha deciso l’Amministrazione Calati martedì 6 aprile, in vista della data prefissata di domenica 11.

La stracittadina, organizzata da New run team, doveva andare in scena a febbraio, in occasione di San Biagio, come da tradizione. Le condizioni epidemiologiche portarono al rinvio, non senza polemiche e tira e molla. Ma la delibera è chiara: sì alla corsa se non si è in zona rossa. Purtroppo, però, il lockdown è stato prolungato e, anche alla luce di un’impennata di contagi, la Giunta Calati ha preferito non correre rischi, dando l’ultimo definitivo stop, seppur con rammarico, all’evento.

Aloi: “Prima la salute”

La Stramagenta, quindi non si fa quest’anno, nell’ottica della tutela della salute pubblica. La notizia è stata comunicata ufficialmente all’organizzatore martedì 6 aprile. L’assessore allo Sport Luca Aloi, si dice rammaricato, ma convinto della necessità di mettere davanti, ancora una volta, la tutela della salute e l’inevitabile necessità di contere i contagi. Il possibile cambio di zona da lunedì, inoltre, non era sufficiente a giustificare il cambio di rotta rispetto alla delibera di febbraio.