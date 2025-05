Giovani protagonisti del cambiamento, imprese pronte a investire sul talento, un territorio che crede nella formazione tecnica superiore. Sì è svolto ieri sera l’Open Day di presentazione del nuovo corso ITS Project e Innovation Manager, promosso da Confindustria Alto Milanese e Fondazione Leading Generation Academy.

Un nuovo corso di Innovation Manager per gli imprenditori del futuro

Nell’incontro, che si è svolto a Legnano, rivolto a studenti e loro famiglie, è stato illustrato il nuovo percorso biennale post diploma, pensato e voluto per formare figure tecniche capaci di gestire progetti e guidare l’innovazione all’interno delle imprese.

Il corso, progettato da Confindustria Alto Milanese insieme a ITS LGA, nasce su input delle imprese del territorio per soddisfare la necessità di Project Manager, figure che spesso si trovano e, scelgono di lavorare, in aziende più grandi. Eppure questi profili professionali sono ancor più importanti per le piccole e medie imprese perché ‘moltiplicatori di efficienza’, in grado di ottimizzare le risorse, coordinare e semplificare processi e attività, favorire l’innovazione, e accelerare i risultati con un approccio strutturato.

Il corso rivolto a giovani diplomati

Il corso, che si rivolge a giovani diplomati che aspirano a diventare protagonisti della trasformazione digitale e organizzativa delle imprese, ha una durata di due anni, articolato in 2.000 ore complessive:

• 672 ore di Tech & Lab

• 448 ore di competenze trasversali

• 880 ore di stage in azienda

A coprire le ore di docenza, in aula ci saranno imprenditori, manager, personale proveniente dal mondo del lavoro che, con il pragmatismo tipico di chi vive in azienda, condivideranno con i ragazzi il proprio sapere per far loro acquisire competenze concrete e immediatamente spendibili nel mondo del lavoro come Project Manager Junior, Assistente al Project Manager e Coordinatore di Progetto.

“Le imprese, e non solo quelle italiane, – commenta Maurizio Carminati, Presidente Confindustria Alto Milanese - stanno attraversando momenti di caos e di disorientamento senza precedenti. La trasformazione digitale non è più rimandabile, pena l’esclusione dal mercato, e la nuova era dell’AI costringe gli imprenditori a un ulteriore sforzo sul fronte dell’innovazione. Questo corso è mirato a formare ragazzi in grado di affrontare queste sfide, sfide che si devono vincere. Siamo certi che, alla fine biennio, i nostri studenti impareranno a trasformare le idee in risultati. Senza project managment, si parte pieni di entusiasmo, per poi finire con ritardi, costi extra, confusione e obiettivi mancati. Ma chi è davvero - continua Carminati - questo Project & Innovation Manager? E’ la persona che in azienda ‘tiene insieme tutto, dalle competenze per gestire progetti complessi alla capacità di guidare l'innovazione, in due parole, è la figura del futuro! Ai ragazzi dico che quello del P&IM è un lavoro serio, entusismante per le esperienze che porta a chi lo svolge, e sempre più richiesto dalle aziende di tutto il mondo.

Its academy e la formazione post diploma

Sulla stessa linea anche ITS Academy Leading Generation, Fondazione da diversi anni attiva nella formazione post diploma di alta specializzazione tecnica.