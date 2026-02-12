L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Abbiategrasso e realizzata in collaborazione con APA Confartigianato Imprese Milano Monza Brianza e Confcommercio Abbiategrasso

Si è svolto ieri, presso l’ex Convento dell’Annunciata di Abbiategrasso, l’incontro organizzato da A.P.I. Associazione Piccole e Medie Industrie, dedicato all’approfondimento delle principali misure introdotte dalla Legge di Bilancio 2026.

Un incontro per discutere della nuova legge di bilancio

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Abbiategrasso e realizzata in collaborazione con APA Confartigianato Imprese Milano Monza Brianza e Confcommercio Abbiategrasso, ha registrato una grande partecipazione di imprenditori, professionisti e rappresentanti del territorio.

Nel corso del seminario, gli esperti hanno approfondito numerosi aspetti della nuova Legge di Bilancio 2026, soffermandosi in particolare sulle misure fiscali e sulle nuove detrazioni, sui contributi e sul welfare aziendale, sugli incentivi all’occupazione e sulla ritenuta generalizzata per gli operatori economici. È stato, inoltre, affrontato il tema dell’iper-ammortamento per i beni strumentali, insieme alle novità riguardanti ZES e ZLS, alla nuova edizione della rottamazione quinquies e al differimento di Plastic Tax e Sugar Tax.

Le parole dei rappresentati

«La Legge di Bilancio 2026 introduce cambiamenti che avranno un impatto concreto su molte PMI. Le imprese hanno bisogno di capire come muoversi, il confronto di ieri è nato proprio per questo: sostenerle in un contesto economico complesso e che cambia rapidamente – hanno spiegato i rappresentanti delle Associazioni A.P.I. Associazione Piccole e Medie Industrie, APA Confartigianato Imprese Milano Monza Brianza e Confcommercio Abbiategrasso -. La grande partecipazione dimostra che quando il territorio si muove insieme – istituzioni, associazioni, professionisti – il risultato è un ecosistema che funziona. Le Associazioni devono continuare a essere un punto di riferimento, con una convinzione forte: accompagnare le imprese non significa solo interpretare una norma ma aiutarle a costruire il futuro. In tal senso è importante sostenere la continuità dell’imprenditorialità già presente sul territorio e il passaggio generazionale in corso ma anche incentivare quella giovanile e quindi la nascita di nuove PMI».

Chi è intervenuto all’incontro

A dimostrazione dell’importanza che il tessuto imprenditoriale riveste nel territorio abbiatense, all’incontro sono intervenuti Beatrice Poggi, Vice Sindaco e Assessore alla cultura, sport, turismo e politiche giovanili del Comune di Abbiategrasso, Luciana Ciceri, Presidente A.P.I.; Mario Scotti, componente della Giunta di Presidenza A.P.I. e delegato al Distretto Sud Ovest Milano; Stefano Valvason, Direttore Generale A.P.I.; Marco Mercanti, Presidente Aggregazione Abbiatense Magentino di APA Confartigianato Imprese Milano Monza Brianza; Enrico Brambilla, Segretario Generale di Confartigianato Imprese Milano Monza Brianza; Tiziana Losa, Presidente Confcommercio Abbiategrasso; Alessia Fasani, rappresentante reti d’impresa di Confcommercio Abbiategrasso e Brunella Agnelli, Segretario Confcommercio Abbiategrasso.

L’incontro si è concluso con un aperitivo di networking, arricchito da una degustazione di vini in un contest Italia vs Francia, che ha favorito un dialogo informale e costruttivo tra imprenditori, rappresentanti delle istituzioni e professionisti.