Torna nel weekend “Lo Sbaracco”: a Legnano shopping con sconti nel centro storico

L'iniziativa promossa dal Distretto del Commercio, LEGNANO ON, con il contributo di Confcommercio Legnano e il patrocinio della Città, si terrà tra sabato 5 e domenica 6 settembre

Confcommercio Legnano annuncia il ritorno di uno dall’appuntamento più atteso dedicato agli acquisti nei negozi della città: Sabato 5 e domenica 6 settembre si terrà la 16ª edizione de “Lo Sbaracco”, un evento promosso dal Distretto del Commercio LEGNANO ON con la collaborazione di Confcommercio e il patrocinio della Città di Legnano.

Un weekend di shopping, caffè e aperitivi in centro

Un fine settimana pensato per vivere la città tra caffè, aperitivi e uno shopping irrinunciabile. Durante le due giornate, le attività commerciali aderenti manterranno i tradizionali orari di apertura e proporranno offerte e promozioni particolarmente vantaggiose.

Le novità e l’offerta del weekend

Le novità e l’offerta del weekend:

Esposizione all’esterno: oltre 40 negozi allestiranno stand dedicati davanti alle proprie vetrine con prodotti a prezzi imperdibili.

Nuove collezioni Autunno/Inverno: oltre agli sconti di fine stagione all’esterno, all’interno di diversi punti vendita sarà già possibile scoprire in anteprima i nuovi arrivi.

Convivialità: un’occasione per abbinare le spese a momenti di relax nei numerosi dehor dei bar e locali del centro.

Confcommercio invita cittadini e visitatori a partecipare numerosi per sostenere il tessuto commerciale di vicinato e godersi un fine settimana all’insegna del buon shopping.