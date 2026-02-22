Tecam Srl tra le “Imprese vincenti” premiate da Intesa San Paolo

«Grande orgoglio per la nostra comunità. Tecam Srl è stata riconosciuta come una delle eccellenze italiane nell’ambito della sesta edizione di “Imprese vincenti”, l’iniziativa promossa da Intesa Sanpaolo per mettere in luce le migliori Pmi del Paese – annuncia il sindaco di Ossona Giovanni Venegoni – L’11 febbraio ha preso parte all’evento tenutosi al Grattacielo Intesa Sanpaolo di Milano, un’occasione speciale per condividere esperienze e una visione di crescita insieme ad altre realtà d’eccellenza. Complimenti a Tecam per questo importante riconoscimento».

L’evento dedicato alle PMI eccellenti

La giornata ha incluso interventi sul contesto economico locale, una tavola rotonda dedicata alle imprese e la fase di premiazione, in cui è stata protagonista l’azienda ossononese che si occupa della manutenzione e della produzione di attrezzature per la raccolta dei rifiuti e l’igiene urbana. «È stata un’occasione per raccontare il nostro lavoro e condividere esperienze con realtà che investono ogni giorno in innovazione e crescita – racconta il titolare di Tecam Valerio Manfredi – Siamo stati selezionati tra un bel numero di imprese come “vincenti”, in quanto lo scorso anno abbiamo sviluppato molto l’azienda, costruendo un nuovo capannone per l’Equipment, cioè per la nostra linea di produzione attiva dal 2003, il cui fatturato sta crescendo costantemente di anno in anno arrivando nel 2025 al 75% sul mercato estero». Accanto all’Equipment c’è da sempre la divisione Service, con i due capannoni dedicati alla manutenzione dei veicoli per la raccolta dei rifiuti.

La storia e lo sviluppo dell’azienda

L’azienda è stata fondata nel 1992 dal padre, Antonio Manfredi, che è stato coadiuvato dalla moglie Nadia Cletini, poi nel 2014 è subentrato il figlio Valerio. Inizialmente Tecam si trovava a Corbetta, poi nel 2015 si è trasferita a Ossona in via 25 Aprile. «Nel 2026 esporremo per la prima volta alla fiera mondiale Ifat in Germania, a Monaco, e ci prepariamo per il 2027 a un anno importante per la nostra crescita – afferma il titolare – Sto rivoluzionando l’azienda nel rispetto delle radici e con uno sguardo dinamico sul futuro per adeguarla in maniera proattiva e innovativa ai nuovi mercati».

I ringraziamenti del titolare

Valerio Manfredi esprime «gratitudine verso chi ci ha dato l’opportunità di far rivivere un’area industriale di Ossona che era un po’ morta e dove abbiamo potuto ampliare la nostra attività con la costruzione del terzo capannone – afferma – Un forte ringraziamento va anche alla mia famiglia perché, nelle difficoltà del passaggio generazionale, mi ha sempre sostenuto, e a tutti i validi dipendenti che quotidianamente si tirano su le maniche per la crescita dell’azienda e per mantenere la mentalità che ci ha sempre contraddistinti».