Sicurezza sul lavoro: la regola dei 60 giorni non esiste più. Confartigianato Alto Milanese fa chiarezza

Per anni molte imprese hanno fatto affidamento sulla cosiddetta regola dei 60 giorni per completare la formazione obbligatoria dei neoassunti in materia di sicurezza sul lavoro. Ma oggi quella finestra non esiste più. Con il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, formazione, visita medica e addestramento devono essere effettuati prima dell’inizio dell’attività lavorativa. Confartigianato Imprese Alto Milanese interviene per chiarire un equivoco ancora molto diffuso tra gli imprenditori e richiamare l’attenzione sui rischi, anche sanzionatori, legati al mancato adeguamento delle procedure di assunzione.

Sicurezza sul lavoro: abolita la finestra dei 60 giorni

A quasi un anno dall’entrata in vigore del nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro, Confartigianato Imprese Alto Milanese rileva che tra le imprese persiste ancora un equivoco diffuso: quello dei 60 giorni. Una convinzione radicata, in parte alimentata da una normativa che per anni ha prestato il fianco a interpretazioni fuorvianti, ma che oggi espone i datori di lavoro a un concreto rischio sanzionatorio.

Giacomo Rossini, segretario generale di Confartigianato Imprese Alto Milanese, spiega:

«È una questione che ci viene posta con una certa frequenza. Molti imprenditori sono convinti in buona fede di avere 60 giorni di tempo per completare la formazione del nuovo assunto. Non è più così, e ignorarlo può costare caro».

L’Accordo Stato-Regioni del 2011 prevedeva la possibilità di completare il percorso formativo «entro e non oltre 60 giorni dall’assunzione», una formulazione ragionevolmente letta come una finestra operativa entro cui organizzarsi. Con il nuovo Accordo del 17 aprile 2025 quella dicitura è stata eliminata senza margini di ambiguità: la formazione, generale e specifica, deve essere completata prima che il lavoratore inizi a svolgere la propria attività. Chi ancora si organizza in base alla vecchia logica dei 60 giorni opera fuori norma e rischia sanzioni, anche penali.

La formazione deve avvenire prima dell’ingresso in azienda

La formazione, quindi, segue oggi la stessa logica della visita medica di idoneità: deve essere completata prima che il lavoratore inizi a svolgere la propria mansione, senza eccezioni.

Non si tratta solo di corsi e visite. C’è anche l’addestramento: quell’insieme di attività pratiche – affiancamento, istruzione sull’uso di macchinari e attrezzature, conoscenza dei rischi specifici della mansione – che deve avvenire contestualmente all’avvio del rapporto di lavoro ed essere adeguatamente documentato.

Il contesto non lascia spazio alla leggerezza: secondo i dati Inail, nel 2025 in Italia sono stati denunciati oltre 516.000 infortuni tra i lavoratori, con 792 decessi in occasione di lavoro. Nel settore delle costruzioni gli infortuni sono cresciuti del 3% rispetto all’anno precedente, un dato che riguarda direttamente molte delle imprese del territorio.

«Prenotare il corso deve essere parte integrante del processo di assunzione»

È in questo quadro che Confartigianato Imprese Alto Milanese ha scelto di fare chiarezza, raccogliendo le incertezze che arrivano quotidianamente dagli imprenditori e traducendole in indicazioni operative concrete. Rossini conclude:

«La regola oggi è semplice: formazione e visita medica prima del primo giorno di lavoro, non dopo. Questo richiede un cambio di approccio concreto: prenotare il corso e fissare la visita con il medico competente non è più qualcosa da fare a rapporto avviato, ma deve diventare parte integrante del processo di assunzione, esattamente come la firma del contratto. Le imprese associate stanno dimostrando una sensibilità crescente verso la sicurezza sul lavoro, un segnale positivo e incoraggiante. Il nostro compito, come associazione, è assicurarci che questa attenzione si traduca anche in procedure corrette e aggiornate. Come diciamo sempre: è uno di quegli adempimenti in cui un’ora di consulenza può evitare problemi ben più seri».

Nella foto di copertina: Giacomo Rossini, segretario generale di Confartigianato Imprese Alto Milanese