Le Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL per i Servizi Ambientali hanno proclamato a livello nazionale uno sciopero generale per l’intera giornata di venerdì 17 ottobre.

Sciopero nazionale del settore di igiene ambientale

L’iniziativa è stata indetta nell’ambito delle trattative per il rinnovo del contratto. Prevedendo un’elevata partecipazione anche da parte degli operatori Amga, avvisiamo i cittadini di tutti i Comuni serviti di contribuire a limitare i disagi, riportando all’interno delle proprie pertinenze sacchi, mastelli e bidoni

carrellati, qualora gli stessi non venissero rimossi o svuotati entro le ore 13.30 di tale giornata. I disagi potrebbero verificarsi anche sul fronte dell’accesso ai centri di raccolta e alle piattaforme ecologiche, così come su quello dello svuotamento dei cestini stradali e della pulizia delle strade. Saranno, invece, assicurati, come di consueto, i servizi minimi previsti dalle normative e dagli accordi contrattuali vigenti.

La ripartenza del servizio il sabato

Da sabato il servizio riprenderà regolarmente ma i cittadini dovranno esporre esclusivamente i rifiuti che vengono raccolti il sabato, non quelli del venerdì. Il mancato servizio del venerdì sarà recuperato nei successivi turni di raccolta dei giorni a seguire.

Si ricorda che, per qualsiasi informazione inerente l’Igiene Urbana, è sempre attivo il Numero Verde 800-19.63.63.