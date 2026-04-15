Un totale di oltre 255 milioni di euro di spesa turistica, precisamente 255,3. Questa la stima del Centro Studi Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza per il Salone del Mobile che si terrà dal 21 al 26 aprile in Fiera Milano Rho. Un dato che evidenza una crescita del 14,7% rispetto al 2025 (riparametrazione sui dati a consuntivo dello scorso anno).

Salone del Mobile: previsti oltre 255 milioni di euro di spesa turistica

Di questi 255milioni, 104,4 (quasi il 41%) vengono spesi per l’alloggio; 76,9 milioni (il 30%) per la ristorazione; 59,9 milioni (circa il 23,5%) per lo shopping e 14,1 milioni per i biglietti d’ingresso al Salone (5,5%). In aumento anche i visitatori: oltre 319.400 (+5,5% sullo scorso anno). Il 62,4% proviene dall’estero, il 37,6% dall’Italia. La spesa turistica pro capite è di 251,7 euro (+8,6% sul 2025). Lo stima, come detto, il Centro Studi di Confcommercio Milano Lodi Monza Brianza (elaborazioni su dati Banca d’Italia, Salone del Mobile, AEFI, EuroFair Statistics).

A trainare la spesa turistica sono, però, i visitatori stranieri: 179,9 milioni di euro (+31,5% sul 2025) con una spesa per alloggio di 80,7 milioni (quasi il 45%); di 52,9 milioni per la ristorazione (29,4%); di 37,4 milioni per lo shopping (circa il 20,8%) e di 8,9 milioni di euro (quasi il 5%) per i biglietti del Salone. In calo, invece, la spesa prevista dei visitatori italiani: 75,4 milioni di euro, 12,1% rispetto allo scorso anno (alloggio 23,7 milioni, il 31,4%; ristorazione 24 milioni, il 31,8%; shopping 22,4 milioni il 29,7%; biglietti per il Salone 5,3 milioni, il 7%).

Picco di occupazione alberghiera e prezzi dei biglietti aerei in aumento

A Milano, nei giorni del Salone del Mobile, il picco di occupazione degli alberghi a 3,4,5 stelle – 90% – lo si raggiunge il 21 e 22 aprile per poi gradatamente calare all’85% il 23 aprile e all’80% il 26 e 27 aprile. La percentuale media di occupazione sull’intero periodo è dell’81,7%. Per quanto riguarda i prezzi (camera doppia), il 43% si colloca fino a 399 euro, il 41% dai 400 ai 749 euro, il 16% oltre i 750 euro.

I costi dei biglietti aerei per Milano nel periodo 10-30 aprile (rilevazione il 9 aprile) è di 281 euro, in aumento del 24,2% rispetto all’1 aprile di quest’anno. (Fonte: Piattaforma IODAH-Intelligence on Destination and Hospitality).