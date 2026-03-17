Il primo appuntamento è un webinar gratuito online, in programma mercoledì 18 marzo dalle 10 alle 11, pensato per tutte le donne che stanno valutando un rientro nel mercato del lavoro o che desiderano ridefinire il proprio percorso professionale.

Pathway donne riparte da Legnano

Il progetto nasce per rispondere in modo concreto ai bisogni di molte donne che, per motivi personali o familiari, si sono temporaneamente allontanate dal lavoro e oggi sentono l’esigenza di riattivarsi. Se ti prendi cura di figli, genitori o altri familiari e stai cercando un’opportunità per ripartire da te stessa, questo incontro è pensato per te.

Durante il webinar verrà affrontato il tema “Donne e lavoro”, con l’obiettivo di aiutare le partecipanti a riconoscere e valorizzare le competenze trasversali che spesso maturano nella vita privata ma che possono rivelarsi preziose anche in ambito professionale. Si parlerà di soft skills, identità personale, cambiamento e progettazione di un percorso di vita sostenibile, capace di conciliare lavoro e responsabilità di cura.

I servizi di Afol Metropolitana

Nel corso dell’incontro verranno inoltre presentati i servizi di AFOL Metropolitana, che supportano il reinserimento lavorativo e la progettazione di percorsi di autoimprenditorialità, con strumenti e attività pensati per rispondere a esigenze professionali diverse.

Pathway donne, il piano di attività di AFOL Metropolitana, è pensato per donne con età, esigenze e impegni familiari diversi, offrendo occasioni utili per riordinare idee, valorizzare competenze e definire nuovi obiettivi professionali.

La partecipazione al webinar è gratuita, ma i posti sono limitati.

18 marzo 2026 | dalle 10 alle 11

online su piattaforma Microsoft Teams

per partecipare compila il form https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=a-eZhE1wPEGrYrspuT6iqZJKkjG2cwtLvaMq5yeTE9ZURVAzOTJFTDFQM0NCRTVNNVQwMTY5Vkg5Si4u&route=shorturl

Riceverai via email il link per partecipare