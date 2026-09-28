Pane più caro, fino a 2 euro al kg: l’allarme dei panificatori milanesi

Le bollette estive sono cresciute in media del 30% e in alcuni laboratori i rincari superano 1.000 euro mensili

L’inizio della stagione autunnale delinea un quadro di forte pressione economica per il comparto dell’arte bianca nella Grande Milano e in Brianza. L’impatto dei costi energetici, con un aumento medio del 30% registrato sulle bollette estive, sta colpendo in modo diretto le circa 1.200 imprese artigiane del territorio, il cui ciclo produttivo richiede un impiego continuativo di energia per l’alimentazione di forni, celle frigorifere, impastatrici, abbattitori e impianti di climatizzazione.

A fronte di rincari che in diversi casi superano i 1.000 euro mensili a laboratorio, le stime del settore indicano che, per garantire la sostenibilità economica delle attività, il prezzo finale del pane potrebbe subire un incremento fino a due euro al chilogrammo. Per evitare contrazioni nelle vendite e preservare il potere d’acquisto dei clienti, la maggioranza degli artigiani del settore iscritti a Unione Artigiani delle province di Milano e Monza Brianza sta cercando di assorbire internamente la maggior parte dei costi, rinunciando ai propri margini di guadagno.

Energia, trasporti e consumi: l’allarme di Unione Artigiani

Un quadro d’allarme condiviso dai vertici dell’associazione, che evidenziano i rischi di sostenibilità per l’intero comparto.

«I costi energetici – spiega Stefano Fugazza, Presidente di Unione Artigiani Milano Monza nonché titolare di una storica panetteria a Lambrate – sono aumentati repentinamente, senza avere avuto la possibilità di fare alcuna pianificazione. La filiera dei fornitori ha oramai prezzi fuori controllo, soprattutto a causa degli elevati costi dei trasporti. La clientela ha ridotto i consumi per il caldo e il caroprezzi». «Per ora non ci resta che assorbire tutti i costi e rinunciare ai margini di profitto, ma la prospettiva di aumentare il prezzo del pane, secondo le nostre stime, di almeno due euro al chilo resta concreta. Non c’è tempo da perdere: la crisi sarà lunga e occorrerà inventarsi qualcosa per andare avanti».

Il rischio per la produzione artigianale

«Di questo passo – avverte Marco Accornero, segretario generale di Unione Artigiani Milano Monza Brianza – rischiamo di perdere un intero settore: solo la grande distribuzione può permettersi di lavorare il pane in perdita. I cambiamenti nelle abitudini di lavoratori e consumatori e quelli climatici sono ormai strutturali e richiedono di elaborare risposte innovative lungo tutta la filiera per preservare la specificità e la qualità della produzione».

Di fronte alla necessità di contenere gli sprechi senza compromettere la qualità o ridurre l’organico, le micro e piccole imprese del settore hanno avviato piccole strategie quotidiane per provare a contenere il problema.

Forni a pieno carico e consumi sotto controllo

È il caso di Daniele Danielli, panificatore con un’attività storica a due passi dal Politecnico, con 11 dipendenti e fornitore di diversi ristoranti in città.

«Evito ogni spreco – spiega – per non aumentare i costi o licenziare. Mi sono anche un po’ sorpreso di monitorare costantemente l’indice energetico e le spese di logistica». «Devo raffreddare le bevande? La passo prima nell’abbattitore e poi le metto in frigorifero: consumo meno energia. Ho un forno elettrico moderno a quattro bocche: si cuoce a pieno carico o ne accendiamo solo una».

Le strategie dei laboratori tra Milano e Monza

Gli fa eco Lorenzo Ricci, titolare di una gastronomia artigianale in piazza Indipendenza a Monza:

«Io oramai controllo tre volte se abbiamo lasciato per sbaglio la friggitrice accesa, anche se al minimo. Impossibile ovviamente rinunciare all’aria condizionata, e quest’estate abbiamo sempre tenuto la porta chiusa, rischiando che qualche cliente pensasse che fossimo chiusi». «Anche noi utilizziamo i forni, se possibile, una sola volta al giorno, e cuociamo tutto nello stesso momento nelle diverse bocche. Le luci dell’insegna? Quelle sono spente da tempo. I consumi quest’estate sono comunque calati: con questo caldo la gente è rimasta in casa e ha mangiato di meno, almeno in città».

Nuove idee per avvicinare i clienti più giovani

Non mancano, tuttavia, tentativi e idee originali per riattivare l’interesse dei consumatori e avvicinare le fasce più giovani. La Panetteria Crivelli, a due passi dal Ponte dei Leoni a Monza, la scorsa primavera ha scelto di portare la musica direttamente tra le corsie del negozio.

«Una festa vera e propria tra sfilatini e pizzette – spiegano dal laboratorio – che ha riscosso un grande successo e tanto entusiasmo tra i clienti più giovani. Abbiamo registrato un impatto positivo sulle vendite: un esperimento riuscito, ma stiamo ancora valutando se e quando ripeterlo».

Prezzi fermi per non perdere i clienti

Un altro aspetto centrale riguarda la scelta di preservare il rapporto con i clienti di quartiere, assorbendo direttamente le perdite economiche. Titolare di tre negozi tra panificazione e ristorazione in zona viale Monza con 13 dipendenti, Moustafà Mohamed spiega:

«Ho avuto un aumento medio di 750 euro per ciascuna delle mie attività, solo per agosto». «Cosa sto facendo per risparmiare? Al momento nulla. I miei locali sono in una zona ancora popolare: non posso aumentare i prezzi, perché perderei la clientela. E non voglio nemmeno pensare di tagliare il personale, alcuni miei colleghi l’hanno fatto e hanno già ritoccato tutti i listini. So cosa vuol dire restare senza lavoro. Al momento, finché riesco, rinuncio al mio guadagno. Poi vedrò».

Affitti, Tari e difficoltà a trovare fornai

Una situazione resa ancora più complessa se si aggiungono, come puntualizza Stefano Fugazza,

«il costo degli affitti, della Tari e le tasse. Ecco perché la produzione artigianale vera e propria è rimasta in poche realtà o nelle emergenti micro-bakery, dove puoi fare economie di tutti i generi se riesci a operare in pochi metri quadrati con i forni accesi». «Per risparmiare energie e contenere gli sprechi centinaia di miei colleghi, specie nelle rivendite, comprano pane e altri prodotti congelati, cornetti compresi, in modo da scaldarli a seconda della domanda nel corso della giornata. Aggiungiamo, infine, che oramai nessuno vuole fare il fornaio e lavorare di notte, specie con il caldo estivo».

I dati su imprese e ricambio generazionale

Secondo i dati del Registro Imprese della Camera di Commercio rielaborati da Unione Artigiani, a Milano sono attivi 409 panifici, in provincia 393 e 137 a Monza e Brianza. I panificatori dipendenti più esperti sono pagati bene, con un medio netto che supera i 2.000 euro mensili, ma gli under 35 che si mettono in proprio sono pochissimi: se ne contano solo 14 nella Grande Milano e quattro in Brianza, su un totale di 939 titolari.

Questa criticità interpella direttamente i Centri di formazione professionale, chiamati a formare nuove figure ma anche a rendere più attrattivo un mestiere caratterizzato da turni notturni, lavoro fisico e crescente complessità gestionale.

La formazione dei futuri panificatori

Giacomo Rampinelli, direttore didattico dei futuri fornai presso Galdus, analizza così la situazione: