Nuovenergie lancia Semplice Fix: luce e gas con prezzo bloccato per 12 mesi

La nuova proposta luce e gas prevede una riduzione del 30% sulla componente energia rispetto al precedente listino e un prezzo bloccato per 12 mesi

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In una fase in cui il costo dell’energia torna a essere una voce sensibile per molte famiglie, Nuovenergie sceglie di intervenire con una misura concreta a sostegno dei cittadini e del territorio. Nasce così Semplice Fix, la nuova proposta luce e gas che prevede una riduzione del 30% sulla componente energia (rispetto al precedente listino) e un prezzo bloccato per 12 mesi, con l’obiettivo di offrire maggiore certezza e protezione rispetto alle oscillazioni del mercato.

La scelta nasce dalla volontà di tradurre la vicinanza al territorio in un intervento tangibile. In un contesto di prezzi in aumento e forte incertezza, Nuovenergie sceglie di farsi carico di una parte dello sforzo, proponendo condizioni più favorevoli e stabili per chi sceglie oggi l’azienda come proprio fornitore.

La posizione di Nuovenergie nel mercato energetico

Negli stessi giorni anche alcuni dei principali operatori nazionali hanno scelto di intervenire con iniziative di sconto e di blocco dei prezzi, assumendosi parte dell’impatto degli aumenti dei costi di approvvigionamento. Nuovenergie, pur con dimensioni diverse rispetto alle grandi major, sceglie di fare la propria parte: mettere a disposizione una proposta competitiva e offrire alle famiglie un elemento concreto di protezione in una fase delicata per il mercato energetico.

«Vogliamo dare una risposta concreta alle preoccupazioni delle famiglie e dei cittadini – dichiara Luca Galetti, Direttore Generale di Nuovenergie – In un momento in cui anche i grandi operatori stanno mettendo in campo misure per contenere gli effetti degli aumenti, riteniamo importante fare la nostra parte. Bloccare il prezzo per 12 mesi e applicare una riduzione del 30% sulla componente energia significa offrire un elemento di certezza in una fase di mercato instabile, con un approccio coerente con il nostro modo di stare sul territorio: vicini alle persone e attenti alla sostenibilità della loro spesa».

Una tutela che va oltre la bolletta

L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio di attenzione al potere d’acquisto dei clienti. Oltre alle condizioni sull’energia, Nuovenergie mette infatti a disposizione un sistema di convenzioni, bonus e vantaggi dedicati, attraverso il programma fedeltà, Porta un Amico e altre iniziative pensate per generare occasioni di risparmio anche su spesa, viaggi, salute e altri ambiti della vita quotidiana.

In parallelo, Nuovenergie continuerà a monitorare con attenzione l’evoluzione del mercato energetico e si riserva di valutare ulteriori iniziative di tutela e convenienza sulla base degli scenari che si verranno a determinare, con l’obiettivo di continuare a offrire condizioni competitive sia a chi sceglie oggi Nuovenergie sia alla clientela già acquisita.

La tutela del potere d’acquisto, per Nuovenergie, non si limita quindi alla bolletta: l’obiettivo è costruire nel tempo un sistema di vantaggi e strumenti di protezione capace di accompagnare le famiglie anche su altre voci della spesa quotidiana.

Dove trovare Semplice Fix

Semplice Fix è disponibile online sul sito Nuovenergie, nei punti vendita e attraverso la rete commerciale. Tutte le informazioni e le condizioni aggiornate dell’offerta sono consultabili sui canali ufficiali Nuovenergie.

Nuovenergie è una società fornitrice di luce e gas per famiglie e imprese, radicata sul territorio e attiva in tutta Italia. Si distingue per una rete di punti vendita diretti, un servizio clienti interno e un rapporto di prossimità con le comunità in cui opera.