Cgil, Cisl e Uil denunciano quanto sta accadendo alla Nms di Nerviano dove sono a rischio decine di posti di lavoro e anni di ricerche a livello oncologico.

Nerviano medical sciences, Cgil, Cisl e Uil: “Un fondo cinese sta smantellando ricerca e lavoro”

Il gruppo NMS di Nerviano ha aperto agli inizi di settembre una procedura di licenziamento collettivo, mettendo così una pietra sopra all’unico sito italiano dedicato alla ricerca e allo sviluppo di farmaci oncologici che in passato hanno dato risultati di rilevanza internazionale.

Il fondo cinese PAG, attuale proprietario di Nerviano Medical Sciences Group, dopo aver assorbito competenze e conoscenze frutto di decenni di lavoro e di professionalità tramandate di generazione in generazione, decide ora di dismettere, “tornando a casa” e lasciando dietro di sé macerie occupazionali e scientifiche.

“Sono a rischio 73 posti di lavoro, insieme a un patrimonio di ricercatrici e ricercatori altamente qualificati ed a un segmento di ricerca che rappresenta un’eccellenza nazionale – fanno sapere i sindacati – Nonostante il Ministero delle Imprese e del Made in Italy abbia di nuovo convocato le parti per il 12 novembre e vietato all’azienda qualsiasi azione unilaterale, la proprietà continua imperterrita nel suo percorso di smantellamento. Proprio oggi, la direzione ha comunicato, con una ulteriore procedura di licenziamento, nuovi esuberi – 31 su 42 lavoratori – all’interno di Bionerviano, azienda del gruppo che fornisce servizi essenziali per la filiera di ricerca. Mentre il Ministero si sta adoperando per individuare soluzioni industriali e possibili acquirenti in grado di mantenere in Italia la ricerca e i posti di lavoro, PAG agisce in aperta violazione dello spirito di collaborazione istituzionale, portando avanti una politica di dismissione che smentisce nei fatti ogni impegno dichiarato anzi è evidente il disinteresse a portare avanti il core business di tutto il Centro Ricerca di Nerviano”.

Fermare questa deriva