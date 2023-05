L'onorevole Maerna in visita nella sede di Confcommercio

Incontro nella sede di Confcommercio di Magenta tra l'onorevole Umberto Maerna e gli iscritti a Confcommercio Magenta-Castano Primo.

Il primo incontro, il primo tassello di un confronto ed una discussione che tutti gli interlocutori si augurano lungo e soprattutto proficuo. Giovedì 11 maggio, l’onorevole Umberto Maerna- eletto alla Camera con Fratelli d’Italia, attuale membro della Commissione Attività Produttive della Camera (che include tra le sue deleghe il commercio e il turismo)- ha incontrato nella sede di via Volta i vertici di Confcommercio Magenta-Castano Primo, l’importante associazione datoriale che raggruppa oltre 600 imprese.

Hanno partecipato il presidente Luigi Alemani, il direttore Simone Ganzebi e i componenti del direttivo, oltre all'assessore con delega al Commercio del Comune di Magenta, Stefania Bonfiglio.

“Questo primo passo rappresenta il via a un percorso di ascolto e condivisione. Con l’insediamento del governo di Giorgia Meloni è in atto un cambiamento di approccio verso il mondo del commercio. Molto semplicemente, per l’esecutivo e i partiti che lo sostengono- a partire da Fratelli d’Italia- i commercianti sono un elemento essenziale della società. Hanno un ruolo che va ben oltre quello economico e produttivo”, ha dichiarato l’onorevole Maerna.

“Al momento il nostro obiettivo è quello di ridurre il carico fiscale che grava su commercianti e attività produttive, come fatto con la riduzione del cuneo. Sentiamo la responsabilità di quello che la gente si aspetta, ma siamo anche realisti: in sei mesi, dopo la prima Finanziaria concentrata sul contenimento delle bollette energetiche, non potevamo ovviamente realizzare per intero il nostro programma, la cui prospettiva temporale è di cinque anni. Il ministro Adolfo Urso si è impegnato ad adottare provvedimenti mirati sul rafforzamento del Made in Italy , il tema è fermare la deriva delle continue chiusure dei negozi: da qui l’estensione per altre 12 anni delle licenze al commercio ambulante, che rappresenta 180mila imprese in Italia, assieme ad un confronto con tutte le categorie produttive”, ha proseguito l’onorevole Maerna.