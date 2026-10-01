Crisi NMS

Licenziamenti alla Nerviano Medical Sciences, Cecchetti (Lega): “Inaccettabili, pronta nuova interrogazione parlamentare”

Le parole dell'esponente del Carroccio ha spiegato che, nonostante il tavolo programmato al Ministero per il 22 ottobre, serve attenzione già da ora

Licenziamenti alla Nerviano Medical Sciences, Cecchetti (Lega): “Inaccettabili, pronta nuova interrogazione parlamentare”

Nerviano ·

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In merito alla vicenda dei licenziamenti annunciati da Nerviano Medical Sciences (Corsico) e Accelera (Nerviano), che coinvolgeranno 151 tra dipendenti, dirigenti e quadri del gruppo. è intervenuto anche l’onorevole della Lega Fabrizio Cecchetti, che ha condannato duramente la decisione delle società:

Le parole di Cecchetti

“Centocinquantuno lavoratori coinvolti nelle procedure di licenziamento tra Nerviano Medical Sciences e Accelera rappresentano un colpo durissimo per i lavoratori, le loro famiglie e per un polo della ricerca scientifica che costituisce un patrimonio strategico del nostro territorio e del Paese – ha sottolineato l’esponente del Carroccio – È una vertenza che seguo da tempo e sulla quale ero già intervenuto in Parlamento con due interrogazioni, chiedendo al Governo di tutelare l’occupazione e salvaguardare le competenze scientifiche presenti a Nerviano”.

Nuova interrogazione parlamentare

Cecchetti ha spiegato che non rimarrà con le mani in mano, anzi ha annunciato che sta già lavorando ad una nuova interrogazione parlamentare:

“Di fronte a questi nuovi sviluppi non possiamo limitarci ad assistere. Stiamo predisponendo una nuova interrogazione parlamentare ai Ministri delle Imprese e del Made in Italy e del Lavoro per chiedere quali iniziative urgenti intendano assumere a tutela dei 151 lavoratori coinvolti e quali prospettive vi siano per garantire la continuità delle attività di ricerca. Il tavolo al MIMIT è stato riconvocato per il 22 ottobre, ma la situazione richiede la massima attenzione già da ora. Non parliamo soltanto di posti di lavoro: a Nerviano sono presenti professionalità, conoscenze e competenze maturate in anni di ricerca oncologica che non possiamo permetterci di disperdere. Difendere Nerviano Medical Sciences e Accelera significa difendere insieme lavoro, ricerca e un’eccellenza scientifica del nostro territorio. Continueremo a tenere alta l’attenzione e a chiedere soluzioni concrete”.

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