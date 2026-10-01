Licenziamenti alla Nerviano Medical Sciences, Cecchetti (Lega): “Inaccettabili, pronta nuova interrogazione parlamentare”

In merito alla vicenda dei licenziamenti annunciati da Nerviano Medical Sciences (Corsico) e Accelera (Nerviano), che coinvolgeranno 151 tra dipendenti, dirigenti e quadri del gruppo. è intervenuto anche l’onorevole della Lega Fabrizio Cecchetti, che ha condannato duramente la decisione delle società:
Le parole di Cecchetti
“Centocinquantuno lavoratori coinvolti nelle procedure di licenziamento tra Nerviano Medical Sciences e Accelera rappresentano un colpo durissimo per i lavoratori, le loro famiglie e per un polo della ricerca scientifica che costituisce un patrimonio strategico del nostro territorio e del Paese – ha sottolineato l’esponente del Carroccio – È una vertenza che seguo da tempo e sulla quale ero già intervenuto in Parlamento con due interrogazioni, chiedendo al Governo di tutelare l’occupazione e salvaguardare le competenze scientifiche presenti a Nerviano”.
Nuova interrogazione parlamentare
Cecchetti ha spiegato che non rimarrà con le mani in mano, anzi ha annunciato che sta già lavorando ad una nuova interrogazione parlamentare:
“Di fronte a questi nuovi sviluppi non possiamo limitarci ad assistere. Stiamo predisponendo una nuova interrogazione parlamentare ai Ministri delle Imprese e del Made in Italy e del Lavoro per chiedere quali iniziative urgenti intendano assumere a tutela dei 151 lavoratori coinvolti e quali prospettive vi siano per garantire la continuità delle attività di ricerca. Il tavolo al MIMIT è stato riconvocato per il 22 ottobre, ma la situazione richiede la massima attenzione già da ora. Non parliamo soltanto di posti di lavoro: a Nerviano sono presenti professionalità, conoscenze e competenze maturate in anni di ricerca oncologica che non possiamo permetterci di disperdere. Difendere Nerviano Medical Sciences e Accelera significa difendere insieme lavoro, ricerca e un’eccellenza scientifica del nostro territorio. Continueremo a tenere alta l’attenzione e a chiedere soluzioni concrete”.