Lavoratrice malata lasciata a casa: il commento da parte dell’azienda

La Recuperator Spa di Rescaldina ha voluto inviare una nota per commentare quanto reso noto dalla Cgil Ticino Olona riguardo alla signora Rosaria Ferro, malata oncologica, che a novembre verrà lasciata a casa dall’azienda.

“La Signora Ferro presta attualmente servizio presso il reparto sigillatura di Recuperator S.p.A. dal gennaio 2022, con un contratto di staff leasing fornito da un’agenzia per il lavoro terza. Tale contratto giungerà a scadenza il prossimo 4 novembre 2025 – fanno sapere dall’azienda di Rescaldina – Nel recente passato, la struttura in cui la lavoratrice opera è stata oggetto di importanti investimenti di sviluppo finalizzati all’innovazione tecnologica e all’efficientamento dei processi produttivi. Tali interventi hanno comportato una revisione delle necessità operative e la necessità di una riorganizzazione interna delle risorse direttamente impiegate, con la conseguente cessazione di due collaborazioni, tra le quali quella con la Sig.ra Ferro. Come da prassi, nel mese di luglio, l’azienda ha prontamente comunicato e motivato la decisione all’agenzia per il lavoro di riferimento, che ha poi provveduto a informare la propria dipendente, secondo le proprie modalità”.