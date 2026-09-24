L’Amministrazione incontra i commercianti: dialogo sul futuro del commercio locale

Ampia partecipazione, interesse e un dialogo aperto sul futuro del tessuto economico locale: si è concluso con un bilancio positivo l’incontro organizzato dall’Amministrazione Comunale di Pero e dedicato ai commercianti e agli artigiani del territorio, tenutosi nella serata di martedì 22 settembre presso il Centro Greppi.

L’evento è stato introdotto dall’Assessore alle Frazioni, Sviluppo Economico, Commercio, Industria e Artigianato del Comune di Pero, Giuseppe Vatalaro; sono intervenuti Carlo Alberto Panigo, Presidente di Confcommercio Rho, e l’Assessore allo Sport, Cultura ed Eventi ricreativi del Comune di Pero, Germana Rossi. All’incontro erano presenti anche i consiglieri delegati Maria Grazia Varano e Anna Maria Masselli.

Bando contributi a fondo perduto per le imprese

Al centro della serata vi è stata la presentazione dettagliata del Bando comunale per la concessione di contributi a fondo perduto destinato alle micro, piccole e medie imprese (MPMI) attive nella vendita al dettaglio, nella somministrazione di alimenti e bevande e nei servizi alla persona. I dettagli tecnici del provvedimento, la cui scadenza è fissata per il prossimo 12 ottobre, sono stati illustrati dall’architetto Simona Losi, Responsabile del Servizio Sviluppo del territorio del Comune di Pero, che ha fornito agli operatori presenti le informazioni necessarie per accedere alle risorse messe a disposizione dall’Amministrazione.

Valorizzazione del territorio: Sagra ed eventi fino a Natale

Spazio poi alla valorizzazione del territorio e della comunità: l’Assessore Vatalaro ha presentato la nuova edizione della Sagra “Autunno nelle Frazioni”, prevista a Cerchiate per la giornata dell’11 ottobre 2026. A seguire, l’Assessore Rossi ha offerto una panoramica sul calendario delle prossime iniziative culturali ed eventi ricreativi che accompagneranno il comune fino alle festività natalizie, tra cui l’appuntamento del 3 ottobre a PuntoCerchiate e il piano per le prossime luminarie natalizie.

Le dichiarazioni dell’Amministrazione

L’Assessore Giuseppe Vatalaro dichiara: