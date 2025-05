In Lombardia 2 dipendenti di Poste Italiane saranno insigniti dell’onorificenza “Stelle al Merito del Lavoro”, assegnata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Una di queste è la direttrice delle Poste di Legnano.

La direttrice dell'ufficio postale di Legnano ha ricevuto la stella al merito del lavoro

La Commissione nazionale istituita per l’occasione, per il sedicesimo anno consecutivo, ha deciso di assegnare ai dipendenti del Gruppo 94 Stelle al Merito, su tutto il territorio nazionale, in rappresentanza della maggior parte dei ruoli professionali.

In attesa del conferimento formale a cura della Prefettura di Milano per meriti “di perizia, laboriosità e buona condotta morale”, in calendario il 1° maggio, la direttrice dell’ufficio postale di Legnano, Maria Assunta Porta, ha ricevuto un attestato di stima e riconoscimento dall’azienda.

Le parole della direttrice

“Non mi aspettavo di ricevere questo riconoscimento che per me è motivo di grande orgoglio personale. Lavoro in Poste Italiane dal 1992, quando sono stata assunta come operatrice di sportello a Inveruno; da quel momento ho iniziato un percorso di crescita che mi ha portato a diventare prima consulente finanziaria e poi dal 2010 direttrice di ufficio postale, ruolo che dal 2014 ricopro a Legnano – ha dichiarato Maria Assunta – Amo molto il mio lavoro che mi permette di stare a contatto con i clienti e gestire delle persone. Poste Italiane mi ha permesso di realizzarmi professionalmente e di dedicarmi con entusiasmo ad un lavoro che mi piace molto. Ringrazio tutti i colleghi di Poste Italiane e soprattutto la direttrice di filiale che ha pensato a me per questo importante riconoscimento”

Le “Stelle al Merito del Lavoro” sono concesse ogni anno alle lavoratrici e ai lavoratori di aziende pubbliche e private, con età minima di 50 anni e anzianità lavorativa continuativa di almeno 25. Il 50% è riservato a coloro che hanno iniziato la loro attività dai livelli contrattuali più bassi e si sono distinti per il loro contributo umano e professionale.