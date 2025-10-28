È un importante traguardo e concreto risultato quello conseguito grazie al definitivo riconoscimento da parte di Regione Lombardia dell’accordo sottoscritto tra Confcommercio Alto Magentino e i Comuni di Sedriano, Arluno e Vittuone, attraverso il quale ha preso definitivo avvio l’attività del nuovo DISTRETTO DEL COMMERCIO che interverrà su questa area a sostegno, valorizzazione, promozione e tutela del tessuto imprenditoriale commerciale presente e quello futuro dando corpo a interventi sostenuti tramite i contributi che Regione stessa dedicherà a questo percorso.

Nasce il Distretto del commercio di Sedriano

“Il progetto che abbiamo realizzato insieme alle Amministrazioni del DID, cui indirizzo il mio personale plauso per il pronto interesse indirizzato al progetto – evidenzia il Presidente di Confcommercio Alto Magentino, Luigi Alemani – che qualche mese fa abbiamo ritenuto opportuno sottoporre alla loro approvazione proprio per proiettare sul territorio una serie di iniziative che pongono tutte al loro centro le piccole attività commerciali esistenti ma anche quelle nuove forme di imprenditoria che, sempre di più, si stanno affacciando nella nostra zona”.

Il Distretto vedrà nel ruolo di capofila del progetto il Comune di Sedriano che vedrà accanto a sé, in cabina di regia, come detto, le Amministrazioni di Arluno e Vittuone in quanto, come da normativa Regionale, territori direttamente confinanti e la nostra Confcommercio Alto Magentino e quella di Rho nel ruolo di componenti effettivi dello stesso organo Amministrativo.

