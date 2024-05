E' stato indetto per il 4 giugno lo sciopero nazionale dei lavoratori della ristorazione per chiedere un rinnovo dei contratti: a Legnano sarà presente dalle 10 alle 12 davanti all'ospedale un presidio di due ore.

A più di un anno dalla ripresa del negoziato per il rinnovo del Contratto Nazionale dei Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva, Commerciale e Turismo, le imprese della ristorazione collettiva aderenti alle Associazioni datoriali ANIR e ANGEM diffidano formalmente Filcams CGIL, Fisascat CISL e UILTuCS firmatarie del contratto dall’intraprendere qualsiasi determinazione inerente il Comparto della ristorazione collettiva.

AUTHENTICA SPA – EUROTOURIST NEW SPA - DUSSMANN SERVICE SRL - SERENISSIMA SPA – EURORISTORAZIONE - SIRISTORA GLOBAL SERVICE - VIVENDA SPA - COMPASS GROUP ITALIA SPA - GRUPPO ELIOR - GENESI SRL - PEDEVILLA SPA - SODEXO ITALIA SPA -ITALCATERING SRL - FELSINEA RISTORAZIONE SRL -SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA - SIR SISTEMI ITALIANI DI RISTORAZIONE"

"In altre parole, a più di tre anni dalla scadenza del CCNL, le imprese della Ristorazione Collettiva associate ad ANIR e ANGEM minacciano chi vuole arrivare ad un rinnovo in grado di garantire condizioni salariali dignitose alle lavoratrici e ai lavoratori del settore - fanno sapere dalla Filcams Cgil -Il percorso avviato da tempo sui temi riguardanti la sfera normativa, la classificazione del personale e gli incrementi salariali rischia di subire ulteriori rallentamenti a causa di una presa di posizione irresponsabile da parte di alcune delle imprese del settore:

"In un contesto economico ancora fortemente compromesso dall’impennata inflattiva degli scorsi anni e dal conseguente aumento del costo della vita, alcune imprese si dimostrano irresponsabili e sconsiderate nei confronti delle e dei loro dipendenti. Per tutto quanto espresso le OO.SS dichiarano lo stato di agitazione e proclamano lo sciopero nazionale per l'intera giornata di martedì 4 giugno".