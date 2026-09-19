Fiera del lavoro, in 400 in cerca di un posto

Mercoledì si è tenuta l'iniziativa promossa da Afol Metropolitana e Comune di Settimo

Grande partecipazione mercoledì mattina al Centro Sportivo di via Buozzi per la Fiera del Lavoro organizzata da AFOL Metropolitana in collaborazione con il Comune di Settimo Milanese.

Fiera del lavoro Afol

Presenti 40 aziende e 400 iscritti in cerca di occupazione per una mattinata di colloqui cercando di avvicinare domanda e offerta di lavoro nella tensostruttura comunale.

Comune di Settimo

«Il lavoro direttamente o indirettamente ci permette di realizzarci, di raggiungere i nostri traguardi. E la ricerca della realizzazione non è nient’altro che la ricerca della felicità. Perché tutti noi abbiamo il diritto di essere felici, e allora che oggi sia il primo passo per raggiungere quella felicità. In bocca al lupo a tutti» le parole dell’assessore Massimiliano Cappellini presente alla fiera insieme al sindaco Fabio Rubagotti.

Le aziende presenti

La giornata di speed meeting, colloqui e opportunità concrete ha messo in evidenza oltre 150 posizioni aperte in settori che vanno dalla Grande distribuzione ai trasporti, dall’arredo all’IT. A questa edizione della fiera, giunta quest’anno a Settimo Milanese, hanno partecipato coinvolte da Afol Metropolitana Atm, Bennet, Arredi Goldin Falegnameria, Iper Montebello, Cleaning Farm, , Unes, Maxi Pac, Alascom, Italpol vigilanza, Grafiche Pizzi, F.lli Pontiggia & C., Edos, Selt, Alleanza Assicurazioni, Flodeco Metalli, McDonald’s, Brothering Milano, Italianway, GS ex-Carrefour.