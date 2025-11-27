Con l’approssimarsi delle festività Natalizie che, per moltissime piccole realtà locali costituisce il periodo commercialmente più importante ed appetibile dell’anno, Confcommercio Alto Magentino ha dato corpo ad una nuova iniziativa denominata FAI UN REGALO ALLA TUA CITTA’.

“Fai un regalo alla tua città”: il nuovo progetto di Confcommercio Altomagentino

Il progetto dedicato alle Imprese degli oltre 21 Comuni parte dell’ambito di rappresentanza dell’associazione di Via Volta a Magenta è sostanzialmente incentrato sull’obiettivo di promuovere, sostenere, valorizzare il tessuto dei piccoli negozi ed attività commerciali presenti in ciascuna Amministrazione invitando, in questi termini, ad indirizzare le scelte dei prossimi acquisti e regali di Natale in queste attività che, di fatto, rappresentano una importante leva per la vivibilità, la socialità e non di meno ricchezza di ogni Comune dal più grande al più piccolo.

“Questa iniziativa, quest’anno riveste un ruolo particolarmente importante, – evidenzia il Presidente di Confcommercio Alto Magentino, Luigi Alemani – in quanto rientrante in quelli che sono i festeggiamenti per gli 80 anni della nostra Organizzazione che ha identificato le proprie basi e costruito da sempre la sua attività di rappresentanza partendo proprio da queste piccole attività presenti in ciascun Comune: Rappresentanza, quella odierna, che sfocia anche nell’attività di tutela di questi Imprenditori senza i quali le città e i piccoli agglomerati cittadini non solo avrebbero un quadro sostanzialmente diverso da quello che oggi illumina anche le piccole piazze e vie ma anche un pericoloso impoverimento di quello che le stesse possono offrire ad una città rischiando di trasformare ogni piccolo centro in uno sterile dormitorio vincolando, in questi termini, necessariamente le potenziali scelte d’acquisto dei residenti verso le grandi città limitrofe, la grande distribuzione organizzata o sempre di più verso le piattaforme di E-commerce”.

Come aderire al progetto

Aderire al progetto di Confcommercio Alto Magentino è davvero semplice, infatti tutte le Imprese interessate devono esclusivamente contattare la Segreteria dell’Associazione la quale promuoverà immediatamente ogni offerta, promozione, scontistica o proposta commerciale dedicata al Natale che le Imprese ed attività del territorio intendono e intenderanno definire generando una vera e propria rete di offerte di qualità sul territorio.

“L’iniziativa «Fai un regalo alla tua Città» nasce dall’idea che, in un momento particolare dell’anno nel quale ciascuno di noi indirizza i propri acquisti e le proprie scelte commerciali per fare ai propri cari ed ai propri affetti dei doni, in occasione del Santo Natale, abbiamo ritenuto dare corpo ad un progetto che veda tra i destinatari di queste scelte e, in questi termini, particolari attenzioni e sentimenti, anche la propria Città o il proprio piccolo Comune dedicando a questa un regalo – afferma il Direttore Confcommercio, Simone Ganzebi – proprio attraverso acquisti effettuati nei piccoli negozi che caratterizzano ciascun Comune. Ovviamente questa non è un’iniziativa che ambisce o vuole essere uno strumento concorrenziale o alternativo a quanto proposto tramite le piattaforme digitali o ai margini di prezzo che la GDO è nella condizione di offrire, quanto piuttosto un vero e proprio percorso di scoperta o riscoperta di ciò che i piccoli negozi e micro-realtà presenti vicino alle nostre abitazioni o ai nostri luoghi di lavoro sono qualitativamente in grado di offrire con la loro passione, preparazione ed impregno quotidiano”

Tutte le attività che intenderanno aderire e beneficiare di questa opportunità promozionale gratuita saranno oggetto di una campagna dedicata attraverso tutti i canali social media di Confcommercio soprattutto nelle giornate a ridosso del Natale, dato che, negli anni ben oltre il 64% degli acquisti in termini di doni o regali viene effettuato negli 8/10 giorni antecedenti al 25 Dicembre.