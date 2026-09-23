Emilio Marnati tra i vincitori del Premio Impresa e Lavoro 2026.

Emilio Marnati premiato dalla Camera di Commercio

La Marnati Confezioni Regalo Enogastronomiche di Santo Stefano Ticino è tra le imprese premiate domenica 20 settembre al Teatro alla Scala di Milano nell’ambito del riconoscimento promosso dalla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza e Lodi. Un premio che guarda alla storia e ai valori delle imprese che si sono particolarmente distinte sul territorio, contribuendo alla crescita economica e sociale delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza. Quest’anno sono state complessivamente 121 le imprese premiate: 48 di Milano, 43 di Monza Brianza e 30 di Lodi.

La storia iniziata nel 1947 dal nonno Camillo

Tra le realtà premiate c’è la Marnati sas di Mario ed Emilio Marnati, società di Santo Stefano Ticino che affonda le proprie radici nel 1947. Una storia iniziata con il nonno Camillo e proseguita negli anni fino a diventare, come sottolinea Confcommercio, una vera e propria eccellenza per il territorio, grazie alla conduzione di Emilio Marnati. È proprio a lui che è stato assegnato il riconoscimento nell’ambito della cerimonia ospitata dalla Scala, appuntamento che ogni anno riunisce le imprese selezionate dalla Camera di Commercio.

«Motivo di orgoglio»

A sottolineare il valore del premio per il territorio è Simone Ganzebi, segretario di Confcommercio Alto Magentino:

«Avere la possibilità di rappresentare, affiancare e valorizzare, come Confcommercio Alto Magentino, preziosi associati quali la Marnati sas è certamente motivo di orgoglio e attestazione della correttezza del percorso che ormai da quasi 10 anni abbiamo intrapreso sul territorio. Se da un lato, infatti, accompagniamo le imprese iscritti verso i nuovi ambiti dei mercati e concorrenza digitale, dall’altro indirizziamo alle imprese che rappresentano un vero e proprio tesoro per il territorio il massimo ascolto e leve di valorizzazione depositando le domande di partecipazione ad importanti premi quali quello che ogni anno Camera di Commercio riconosce alle imprese dell’area metropolitana».

«Un riferimento per le giovani realtà»

Ganzebi rivolge quindi le proprie congratulazioni alla società e a Emilio Marnati, sottolineando anche il valore della sua esperienza per le nuove attività che si affacciano sul mercato:

«Complimenti e congratulazioni quindi alla Marnati sas e al signor Emilio Marnati ma, soprattutto, sinceri ringraziamenti per quanto esprime anche a riferimento per le giovani realtà che si affacciano sul mercato».