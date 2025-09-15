Distretto del commercio, sottoscritto dai tre sindaci l’accordo per la sua nascita

I sindaci Marco Re, Alfio Colombo e Laura Bonfadini hanno sottoscritto l’«Accordo di Distretto» per la nascita del Distretto del commercio di Sedriano, Arluno e Vittuone, a seguito dell’approvazione nei mesi scorsi degli atti costitutivi da parte delle rispettive Giunte. Si è quindi dato mandato al sindaco di Sedriano, Comune capofila, di inoltrare, per conto dei tre Comuni, la richiesta alla Regione per il riconoscimento del Distretto.

Gli obiettivi

La finalità del Distretto è quella di sostenere il commercio di vicinato e l’economia locale, valorizzare i servizi e le aree pubbliche, promuovere la rete commerciale dei tre Comuni. «Con il riconoscimento regionale del Distretto sarà possibile partecipare ai bandi regionali: questo sia per i commercianti dei paesi aderenti, che potranno richiedere fondi per investimenti per la propria attività; sia per i Comuni, per ottenere risorse per valorizzare le zone commerciali e per servizi destinati al commercio, come ad esempio riqualificazione urbana, nuovi parcheggi e altro ancora», spiega il primo cittadino Marco Re.