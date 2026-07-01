Debiti con il Comune, arriva la rottamazione quinquies

Il Consiglio comunale di Magenta ha approvato all’unanimità dei presenti la delibera con cui il Comune aderisce alla cosiddetta “rottamazione quinquies”, estendendo la definizione agevolata ai debiti affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023.

Anche a Magenta arriva la rottamazione quinquies

La misura riguarda tutti i debiti, tributari e non tributari, affidati dal Comune all’Agente della riscossione, con l’esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti. L’obiettivo è offrire a cittadini e imprese una concreta opportunità per regolarizzare la propria posizione, beneficiando delle agevolazioni previste dalla normativa nazionale e favorendo, allo stesso tempo, il recupero di crediti risalenti nel tempo e di difficile riscossione. Chi aderirà alla definizione agevolata dovrà versare esclusivamente le somme dovute a titolo di capitale, le spese di notifica e gli eventuali costi delle procedure esecutive. Saranno invece eliminati gli interessi, gli interessi di mora, l’aggio e, per i tributi comunali, anche le sanzioni. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle relative alle violazioni del Codice della strada, resterà dovuto l’importo della sanzione, mentre saranno cancellati gli interessi e gli altri oneri accessori previsti dalla legge.

Bonfiglio: «Un’opportunità concreta per cittadini e imprese»

L’assessore al Bilancio Stefania Bonfiglio dichiara:

«Con questa decisione vogliamo offrire a cittadini e imprese un’opportunità concreta per regolarizzare la propria posizione nei confronti del Comune, usufruendo delle agevolazioni previste dalla normativa nazionale. Si tratta di una misura che unisce attenzione verso i contribuenti e responsabilità nella gestione delle entrate pubbliche, favorendo il recupero di crediti che, in molti casi, risalgono a diversi anni fa».

Domande a partire dal 16 ottobre, fino a 54 rate

L’intera procedura sarà gestita dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione. A partire dal 15 ottobre 2026 i contribuenti potranno consultare la propria area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione per verificare i carichi che rientrano nella definizione agevolata. La domanda di adesione potrà essere presentata dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026, scegliendo se effettuare il pagamento in un’unica soluzione oppure in un massimo di 54 rate bimestrali. Entro il 28 febbraio 2027, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunicherà ai richiedenti l’importo complessivo dovuto, il dettaglio delle rate e le relative scadenze. Tutte le informazioni, le modalità di adesione e gli aggiornamenti sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Magenta e sul portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.