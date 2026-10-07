Crisi gruppo NMS, Scurati (Lega): “Chiesta una nuova audizione in Commissione Attività Produttive”

Alla luce delle procedure di licenziamento che coinvolgono complessivamente 151 lavoratori tra la Nerviano Medical Sciences di Corsico e Accelera di Nerviano e della vendita di attrezzature scientifiche, la consigliera regionale della Lega e vicepresidente della Commissione Attività produttive, Silvia Scurati ha annunciato che ha chiesto una nuova audizione in Commissione sul caso.
La richiesta della consigliera Scurati
“Gli ultimi sviluppi della crisi del gruppo NMS destano forte preoccupazione. Per questo ho chiesto una nuova audizione in Commissione Attività produttive per fare il punto sulla situazione e confrontarci nuovamente con tutte le parti coinvolte”, ha sottolineato Scurati.
Tutelare lavoratori e ricerca
La consigliera regionale ha sottolineato il lavoro di fronte comune per tutelare lavoratori e salvaguardare il patrimonio aziendale:
“La vicenda è da tempo giustamente seguita con la massima attenzione anche a livello nazionale e il tavolo al Ministero delle Imprese e del Made in Italy è stato aggiornato al 22 ottobre. Come avevamo già ribadito nelle scorse settimane, Regione e Commissione sono pronte a fare la propria parte: dobbiamo tutelare i lavoratori e salvaguardare un patrimonio di competenze scientifiche e di ricerca che Nerviano e tutto il territorio non possono permettersi di perdere”, conclude Scurati.