Crisi gruppo NMS, Scurati (Lega): “Chiesta una nuova audizione in Commissione Attività Produttive”

L'esponente regionale del Carroccio ha sottolineato il suo impegno per tutelare dipendenti e patrimonio aziendale

Alla luce delle procedure di licenziamento che coinvolgono complessivamente 151 lavoratori tra la Nerviano Medical Sciences di Corsico e Accelera di Nerviano e della vendita di attrezzature scientifiche, la consigliera regionale della Lega e vicepresidente della Commissione Attività produttive, Silvia Scurati ha annunciato che ha chiesto una nuova audizione in Commissione sul caso.

La richiesta della consigliera Scurati

“Gli ultimi sviluppi della crisi del gruppo NMS destano forte preoccupazione. Per questo ho chiesto una nuova audizione in Commissione Attività produttive per fare il punto sulla situazione e confrontarci nuovamente con tutte le parti coinvolte”, ha sottolineato Scurati.

Tutelare lavoratori e ricerca

La consigliera regionale ha sottolineato il lavoro di fronte comune per tutelare lavoratori e salvaguardare il patrimonio aziendale: