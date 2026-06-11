Si è svolto oggi sotto il Pirellone, in occasione delle audizioni in IV Commissione di Regione Lombardia, un partecipato presidio delle lavoratrici e dei lavoratori della Electrolux di Solaro e della Bcs di Cusago e Abbiategrasso, alla presenza di Michele De Palma, segretario generale della Fiom.

Crisi Electrolux e Bcs, lavoratori in presidio al Pirellone

Mentre i lavoratori di Electrolux si sono concentrati in Via Filzi, le lavoratrici e i lavoratori della Bcs di Cusago e Abbiategrasso, accompagnati da una delegazione del sito Bcs di Luzzara e dai delegati di altre aziende della zona, hanno raggiunto il Pirellone in corteo.

La posizione su Electrolux

“Per quanto riguarda Electrolux – dichiara Andrea Torti, segretario Fiom Milano – nell’incontro di oggi abbiamo registrato che la nostra richiesta di ritiro dell’inaccettabile piano della multinazionale è stata condivisa dai rappresentanti delle istituzioni, dal Comune di Solaro alle province di Milano, Varese e Monza, fino agli Assessorati al Lavoro e alle attività produttive di Regione Lombardia. Anche per questo, l’assenza dei vertici di Electrolux è una grave mancanza di nei confronti dei lavoratori, di chi li rappresenta e della politica. Ci auguriamo che nel prossimo appuntamento del 15 giugno al Ministero Electrolux si degni di essere presente ritirando il piano a base di esuberi.”

La situazione Bcs

“Per BCS – è il commento di Emanuela Morosi della Fiom di Milano – siamo in attesa della indispensabile decisione del Tribunale di prorogare il concordato per consentire la ricerca di un serio soggetto industriale intenzionato a rilevare e rilanciare l’attività della storica azienda. Oggi in Commissione abbiamo constatato la disponibilità di Regione Lombardia a seguire attivamente con il Ministero tutti i passaggi necessari per la salvaguardia dell’occupazione e della continuità produttiva. La grande compattezza delle lavoratrici e dei lavoratori e la straordinaria partecipazione alle mobilitazioni ci dicono che un futuro è possibile.” GUARDA LA GALLERY (4 foto) ← →

Le parole di Scurati

Sull’audizione relativa alla vicenda Bcs è intervenuta anche la consigliera regionale della Lega Silvia Scurati: