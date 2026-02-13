Il Governo si prepara a varare nei prossimi giorni un Decreto Legge Energia con interventi per circa 2,5-3 miliardi di euro destinati a famiglie e imprese.

Costo dell’energia e imprese: Confartigianato chiede un cambio di rotta

Tra le misure allo studio, sconti in bolletta anche per le famiglie con ISEE più bassi che non beneficiano già del bonus sociale, un segnale positivo di attenzione verso chi è più in difficoltà. Il costo dell’energia resta comunque un nodo critico: a gennaio 2026 il prezzo dell’energia elettrica sul mercato all’ingrosso è risultato del 15% superiore alla media del 2025, spinto al rialzo dall’instabilità geopolitica che interessa petrolio e gas.

“Che il Governo intervenga sul tema dei costi energetici è sicuramente positivo – commenta Giacomo Rossini, Segretario di Confartigianato Imprese Alto Milanese – perché conferma che esiste un problema reale che colpisce famiglie e imprese. L’attenzione verso le fasce più deboli della popolazione è importante e va nella giusta direzione. Tuttavia, al di là degli interventi contingenti, è fondamentale che si affronti finalmente la questione strutturale degli oneri in bolletta, su cui da settimane Confartigianato nazionale ha lanciato un allarme chiaro”.

Il peso scaricato su famiglie e piccole imprese

Come evidenziato qualche settimana fa dal Presidente nazionale Marco Granelli nella lettera al Ministro Pichetto Fratin, il rischio è che qualsiasi intervento, se non strutturato correttamente, finisca per scaricare ancora una volta il peso maggiore su famiglie e piccole imprese. Il vero nodo da sciogliere è la profonda sperequazione nel sistema degli oneri energetici: oggi le microimprese con meno di nove addetti – che rappresentano l’80% del manifatturiero italiano – pagano oneri tra i 44 e i 53 euro per megawattora, mentre le grandi imprese energivore dello stesso comparto sostengono costi di appena 3-5 euro per megawattora.

“Nel nostro territorio – prosegue Rossini – attraverso il consorzio Cenpi serviamo oltre 1200 utenze tra domestici e imprese, garantendo condizioni vantaggiose ai nostri associati. Ma questo non basta: serve un intervento strutturale che riequilibri davvero il sistema. Le proposte di Confartigianato sono chiare: concentrare gli interventi sulle utenze realmente produttive e spostare almeno in parte il finanziamento degli oneri fuori dalla bolletta elettrica, come suggerito anche da ARERA, utilizzando risorse alternative come i proventi delle aste CO₂”.

“Qualsiasi misura tampone – conclude Rossini – rischia di essere inefficace se non accompagnata da una riforma strutturale che riporti equità nel sistema e permetta alle microimprese di competere ad armi pari, senza continuare a sostenere oneri sproporzionati che ne minano la competitività”.