Per territori come l’Alto Milanese, dove manifattura, export e occupazione qualificata rappresentano il cuore dello sviluppo economico e sociale, questa decisione costituisce un segnale fortemente allarmante

Il voto del Parlamento Europeo sul percorso di ratifica dell’accordo UE– Mercosur segna un passaggio grave e miope, destinato a indebolire strutturalmente la competitività industriale dell’Europa.

Confindustria altomilanese, Mercosur: “Preoccupati dal rinvio dell’accordo commerciale”

Per territori come l’Alto Milanese, dove manifattura, export e occupazione qualificata rappresentano il cuore dello sviluppo economico e sociale, questa decisione costituisce un segnale fortemente allarmante.

Per le imprese del territorio, da sempre abituate a competere sui mercati globali puntando su qualità, innovazione e rispetto delle regole, il Mercosur non è soltanto un accordo commerciale, ma un riconoscimento concreto del ruolo e della credibilità internazionale dell’industria europea.

“Assistiamo con grande preoccupazione al blocco di un’intesa strategica – dichiara Maurizio Carminati, Presidente Confindustria Alto Milanese – determinato da una convergenza tanto ampia quanto innaturale. Posizioni ideologiche opposte si sono ritrovate unite da una diffidenza comune verso l’industria, che ancora una volta viene sacrificata sull’altare di interessi elettorali di breve periodo e di una visione difensiva, rivolta al passato invece che al futuro”.

“In questo contesto – continua Carminati -, chi produce valore, lavoro e innovazione rischia di restare privo di una strategia industriale europea all’altezza delle sfide globali. Nessuno ha vinto e ha perso l’Europa, perché senza un’industria forte non possono esistere né crescita sostenibile né protezione sociale. Non ci siamo fatti sentire abbastanza. Come ricordava Edmund Burke, affinché il male trionfi, è sufficiente che i giusti non facciano nulla”.

Confindustria Alto Milanese chiede con forza una netta inversione di rotta: difendere le imprese significa difendere il lavoro, il territorio e il futuro del Paese.