Nel primo trimestre del 2025 la produzione industriale delle imprese dell'Alto Milanese evidenzia, nel complesso, un lieve trend positivo, segnale di una graduale ripresa del comparto.

Confindustria Alto milanese: l'analisi del primo trimestre

Migliorano anche il fatturato, in aumento per oltre il 38% del campione, e i prezzi di vendita dei prodotti. Le scorte risultano in leggero calo nei settori moda e meccanico, mentre registrano un incremento nel chimico. Andamento buono per il portafoglio ordini, sia per quanto riguarda le commesse interne sia per gli ordinativi esteri. Sostanzialmente stabili i livelli occupazionali.

Il clima di fiducia delle imprese, rispetto al quarto trimestre 2024, si mantiene su livelli moderati. Proprio quando la politica monetaria restrittiva della BCE cedeva il passo ad un avvio progressivo dei tagli ai tassi di interesse, sul fronte internazionale sono tornate a salire le barriere commerciali, rendendo il contesto economico globale nuovamente fragile per via delle tensioni sui dazi tra Stati Uniti, Europa e Cina.

Le previsioni per il futuro

Sulle prospettive pesa quindi l’incertezza geopolitica dei possibili dazi USA, che rischia di frenare scambi e investimenti. La pianificazione di nuovi investimenti per i mesi a venire rimane ottimistica per il 50% delle aziende, ma le previsioni di fatturato si sono indebolite con il 26% del campione (era il 29% nel trimestre precedente) che si attende un incremento, il 48% stabilità e il 26% un'ulteriore contrazione.