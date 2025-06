Confindustria Alto Milanese, 80 anni al servizio delle imprese e del territorio

Con l’assemblea privata svoltasi a Legnano nella serata di ieri, lunedì 16 giugno, Confindustria Alto Milanese ha ufficialmente dato avvio alle celebrazioni per il suo 80esimo anniversario.

Confindustria Alto Milanese, otto decenni di storia che guarda al futuro

Un traguardo importante che segna otto decenni di impegno al servizio delle imprese e dello sviluppo del territorio, una storia che guarda al futuro. L’evento è stato ospitato nell’aula magna del Liceo Galileo Galilei, a testimonianza della volontà associativa di promuovere sempre di più il dialogo con la comunità educante, e al tempo stesso valorizzare una storica scuola, importante punto di riferimento per generazioni di studenti.

In apertura, dopo l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024 e della delibera contributiva per il 2026, l’elezione dei vicepresidenti per il biennio 2025/2027. L’assemblea ha confermato Giovanni Luoni (Elba Group) vicepresidente vicario con delega ai Rapporti con i soci, Ernesto Bottone (Pomini Long Rolling Mills) con delega al Capitale umano, Nicola Budelli (Bama) con delega ai Rapporti con il territorio, Nadia Minini (Roveda) con delega al Branding associativo. Nuova eletta Claudia Capoferri (Gianpaolo Minesi e Claudia Capoferri) con delega al Welfare.

La responsabilità degli imprenditori nel contribuire al progresso del territorio

A seguire l’intervento di Marco Bonometti, figura di spicco del panorama industriale italiano, past president Confindustria Lombardia e presidente di Officine Meccaniche Rezzatesi, che ha offerto una riflessione lucida e appassionata sul futuro della manifattura e sulla responsabilità degli imprenditori nel contribuire al progresso del territorio.

Agli industriali legnanesi il Premio Fabio Vignati al merito professionale

Confindustria Alto Milanese ha poi ricevuto dall’Associazione Periti Industriali e Laureati il 31esimo Premio Fabio Vignati al merito professionale. Un tributo che per la prima volta viene assegnato a un’associazione per celebrare il ruolo fondamentale che già Ali, Associazione Legnanese dell’Industria, fondata nel 1945, ha svolto nello sviluppo delle imprese associate, e riconoscere idealmente il merito collettivo di tutte quelle realtà imprenditoriali che hanno contribuito a rendere il Legnanese noto come la "Manchester italiana". Un riconoscimento al passato, ma anche un incoraggiamento al futuro dell’industria locale e dell’intera comunità legnanese.

La consegna delle targhe alle imprese associate da più di 50 anni

Un momento particolarmente emozionante la consegna delle targhe di riconoscimento alle imprese associate da oltre 50 anni, tra cui due realtà storiche che furono tra le fondatrici dell’associazione. Un segno di gratitudine e continuità che lega passato e futuro dell’imprenditoria locale. Ecco le imprese premiate: Fonderia Getti Speciali di Colombo Giuseppe di Carlo & figli spa, associata dal 1945 e fondatrice; Scarpa & Colombo srl, associata dal 1945 e e fondatrice; Anselmi srl apparecchi di sollevamento, associata dal 1945; Frascold spa, associata dal 1945; Fratelli Rotondi srl, associata dal 1945; Lazzati spa, associata dal 1945; Impresa Donelli srl, associata dal 1946; Union Officine meccaniche spa, associata dal 1949; Emco Italia srl, associata dal 1950; Gorlini Remo srl, associata dal 1951; Giuseppe Tirinnanzi spa, associata dal 1953; Fonderia Quaglia & Colombo srl, associata dal 1954; Rancilio Group spa con socio unico, associata dal 1955; Carlo Cerini Officina meccanica srl, associata dal 1956; Comes Fratelli Colombo srl, associata dal 1956; Ifaba srl, associata dal 1957; Fratelli Rossetti spa, associata dal 1961; Elba spa, associata dal 1962; Fonderie Giorgetti Giovanni srl, associata dal 1962; Icap Leather chem spa, associata dal 1962; Brusatori srl, associata dal 1970; Oemer Motori elettrici spa, associata dal 1970; Mollificio Legnanese spa, associata dal 1971; Fonderie Officine Meccaniche S. Agostino spa, associata dal 1972; Sapin Società applicazioni industriali spa, associata dal 1972; Forgiatura San Giorgio spa, associata dal 1973; Olmar srl, associata dal 1973; e Ricambiflex GM srl, associata dal 1973.

"Punto di riferimento per 450 aziende e protagonista nello sviluppo del sistema produttivo locale"

Maurizio Carminati, presidente di Confindustria Alto Milanese, commenta:

"Fondata nel 1945, l’associazione è oggi punto di riferimento per 450 aziende e protagonista attiva nello sviluppo del sistema produttivo locale, con una visione che integra innovazione, sostenibilità, formazione e cultura d’impresa. In occasione di questo importante anniversario, promuoveremo iniziative pubbliche per riflettere sul percorso compiuto e costruire insieme nuove prospettive per il futuro industriale della nostra area. Celebrare gli 80 anni significa infatti per noi riconoscere il valore del lavoro svolto e guardare avanti con lo stesso spirito di servizio e collaborazione che ha guidato i nostri fondatori".

Nella foto di copertina: il presidente di Confindustria Alto Milanese Maurizio Carminati