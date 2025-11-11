Si conclude in questi giorni a Legnano il primo corso di formazione per mediatori immobiliari organizzato da Confartigianato Imprese Alto Milanese in collaborazione con MAAIR – Mediatori Agenti Affari Immobiliari Riuniti.

Concluso con successo il primo corso di mediazione immobiliare

Un’iniziativa che rappresenta una novità importante per il territorio dell’Alto Milanese, dove finora mancava un’offerta formativa strutturata e riconosciuta per chi vuole intraprendere la professione di agente immobiliare.

Il percorso obbligatorio di 150 ore, svoltosi presso la sede di via XX Settembre 28, ha formato i partecipanti sulle competenze necessarie per accedere all’esame di abilitazione presso la Camera di Commercio. L’esperienza positiva di questa prima edizione conferma la qualità della partnership Confartigianato/MAAIR e l’efficacia di un approccio didattico che unisce preparazione teorica e competenze pratiche.

Un corso di approfondimento di 50 ore

Ma il percorso non si ferma qui. Per chi vuole affrontare l’esame di abilitazione con maggiore sicurezza e consolidare le proprie competenze, dal 24 novembre partirà il corso di approfondimento da 50 ore. Questo modulo facoltativo è pensato per irrobustire i contenuti appresi, approfondire gli aspetti più complessi della professione e accompagnare i futuri mediatori verso il superamento dell’esame in Camera di Commercio con una preparazione solida e completa.

Le lezioni, sempre in presenza e tenute da docenti esperti del settore, permetteranno di consolidare conoscenze tecniche, normative e operative fondamentali per l’esercizio della professione. Un supporto concreto per trasformare la formazione in un’opportunità professionale reale.

I posti disponibili sono limitati per garantire la qualità della didattica e l’attenzione ai partecipanti.