Criticità nella valutazione individuale dei dipendenti del Comune di Legnano: la Cisl Fp Milano Metropoli chiede un confronto con l’ente per chiarire alcuni aspetti.

Comune di Legnano: la Cisl chiede un cambio di passo

La CISL FP chiede un confronto più ampio con l’Amministrazione di Legnano, non limitato alle schede di valutazione.

“È necessario valutare l’operato del Segretario Generale e la gestione complessiva dell’Ente. C’è bisogno di un cambio di passo nella gestione dei servizi e del personale e la responsabilità di verificare e risolvere le criticità è attribuita al Sindaco. Per la Cisl persistono criticità nell’organizzazione dei servizi, carichi di lavoro e relazioni sindacali. È anche urgente individuare le cause organizzative e le responsabilità gestionali.

Secondo i rappresentanti Cisl la struttura attuale produce malessere e inefficienza e “la CISL FP continuerà a chiedere risposte concrete e atti concreti”.