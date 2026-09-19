Commercio locale: un bando per poterlo sviluppare

Una grande opportunità per rilanciare l’economia di vicinato, valorizzare il territorio di Lainate e sostenere concretamente le attività commerciali locali.

“Creare una sinergia forte e strategica tra l’amministrazione pubblica e le imprese locali”

L’Amministrazione comunale ha deliberato la partecipazione al bando promosso e finanziato da Regione Lombardia e dedicato ai Distretti Urbani del Commercio.

«La proposta mira a creare una sinergia forte e strategica tra l’amministrazione pubblica e le imprese locali – spiega l’assessore al Commercio Angelo Crespi – L’obiettivo principale è fare rete per promuovere l’attrattività del centro urbano e delle frazioni, e stimolare investimenti nell’ottica di innovazione, sicurezza e sostenibilità.

Il Comune punta a rientrare tra i progetti di eccellenza finanziati da Regione Lombardia, ottenendo un contributo di 520mila euro

Grazie ai fondi regionali se la candidatura otterrà il via libera sarà possibile finanziare interventi di riqualificazione delle aree pubbliche e promuovere eventi di marketing territoriale per attirare visitatori. Inoltre, una parte significativa delle risorse dovrà essere destinata direttamente alle micro, piccole e medie imprese attraverso bandi interni per l’ammodernamento dei negozi, la sicurezza e la transizione digitale». Il Comune punta a rientrare tra i progetti di eccellenza finanziati da Regione Lombardia, ottenendo un contributo di 520mila euro.