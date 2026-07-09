Attività storiche, Scurati (Lega): “Premiate le attività che custodiscono identità e tradizione”

Sulle nuove attività storiche riconosciute nella giornata di ieri, mercoledì 8 luglio, da parte di Regione Lombardia, è intervenuta anche la consigliera regionale della Lega Silvia Scurati che ha sottolineato come questi negozi e attività commerciali rappresentino un vero e proprio punto di riferimento per il territorio.

“I 64 nuovi riconoscimenti assegnati a Milano e alla sua provincia alle attività storiche rappresentano un’ottima notizia per il territorio. Parliamo di negozi, botteghe, locali e imprese che da decenni sono un punto di riferimento per le comunità e contribuiscono a mantenere vivi il commercio di vicinato, i quartieri e l’identità delle nostre città”.

L’esponente regionale del Carroccio di Bareggio, che è vicepresidente della Commissione ‘Attività produttive’, ha poi ribadito l’impegno di Regione nel sostegno alle attività.

“Regione Lombardia continua a sostenere concretamente realtà che non sono soltanto attività economiche, ma custodiscono tradizioni, professionalità e un patrimonio di esperienza tramandato nel tempo. Dietro ogni riconoscimento ci sono storie di lavoro, sacrificio e un forte legame con il territorio. In un contesto sempre più difficile per il commercio tradizionale, valorizzare queste attività significa investire nella qualità delle nostre comunità, sostenere l’economia locale e preservare quel patrimonio di relazioni e servizi che rende vivi i centri urbani e i paesi”.

“Quella delle attività storiche è una misura che negli anni ha dimostrato tutta la sua efficacia e che Regione Lombardia continua a rafforzare. I 64 riconoscimenti assegnati a Milano e alla sua provincia testimoniano la ricchezza del nostro tessuto commerciale e l’impegno di chi, ogni giorno, contribuisce a mantenerlo vivo”, conclude Scurati.