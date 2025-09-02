Il percorso è promosso da I.T.S. Lombardia Meccatronica, Confartigianato Imprese Alto Milanese e CNOS-FAP, in collaborazione con Randstad Italia

Dopo le edizioni bresciane, arriva nell’alto milanese, con una presentazione ad Arese un percorso formativo per formare i giovani interessati a lavorare nel mondo dell’automotive.

Arriva sul territorio il corso Ifts Car Masters

Il percorso è promosso da I.T.S. Lombardia Meccatronica, Confartigianato Imprese Alto Milanese e CNOS-FAP, in collaborazione con Randstad Italia, con l’obiettivo di formare i tecnici specializzati del futuro capaci di affrontare le sfide della transizione ecologica e dell’innovazione digitale nel settore automotive.

“Quello che ci ha spinto a promuovere questo progetto,” spiega Giacomo Rossini, Segretario Generale di Confartigianato Imprese Alto Milanese, “è la consapevolezza che le nostre imprese hanno bisogno di figure tecniche sempre più specializzate. Il corso IFTS strutturato rappresenta una scuola vera e propria, basata su un sistema duale che integra perfettamente la formazione teorica con la pratica direttamente in azienda.”

Cosa prevede il percorso

Il percorso prevede 800 ore totali, suddivise equamente tra 400 ore in aula e 400 ore in azienda, con ulteriori ore di lavoro retribuito secondo contratto di Apprendistato di 1° livello; si tratta di un percorso finanziato grazie alle risorse messe a disposizione da Regione Lombardia. “È un modello che garantisce fin da subito l’inserimento lavorativo durante la formazione e una retribuzione per gli apprendisti,” continua, “perché crediamo fermamente che i giovani vadano valorizzati anche economicamente mentre si formano.”

“Ma questo progetto,” sottolinea il Segretario Generale, “non è solo un’opportunità per i giovani. Le nostre imprese associate potranno beneficiare di vantaggi concreti e immediati: dalla possibilità di assunzione part-time in apprendistato alla formazione diretta nei propri stabilimenti, che significa riduzione dei costi formativi e accesso a incentivi per l’inserimento lavorativo.”

“È un’opportunità strategica per il nostro territorio,” conclude, “perché permette di formare tecnici specializzati perfettamente in linea con le esigenze produttive delle nostre aziende e di valorizzare il patrimonio artigiano attraverso il coinvolgimento attivo dell’imprenditore.”

Il corso verrà presentato ufficialmente il 11 settembre 2025, alle ore 18.30, presso la sede del CNOS-FAP, ingresso Via San Vittore 2, Arese.