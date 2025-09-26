Nel 2024 gli scambi commerciali tra Italia e Turchia hanno raggiunto un valore record di oltre 32 miliardi di dollari

Confindustria Alto Milanese, in collaborazione con INVEST IN TÜRKIYE, organizza il convegno “Turchia: un hub verso il futuro.

Appuntamento con Confindustria e le possibilità di investimento in Turchia

Opportunità e strumenti per le aziende italiane”, un appuntamento dedicato a imprenditori e manager interessati a rafforzare i rapporti economici con un Paese che si conferma partner strategico per l’Italia.

Nel 2024 gli scambi commerciali tra Italia e Turchia hanno raggiunto un valore record di oltre 32 miliardi di dollari, con l’obiettivo di superare i 40 miliardi nel medio termine.

“La Turchia non è solo un mercato in forte crescita, ma anche un cruciale hub logistico e produttivo che funge da ponte tra Europa, Medio Oriente e Asia” – dichiara Maurizio Carminati, Presidente di Confindustria Alto Milanese. Questo convegno rappresenta un’occasione unica per le aziende del nostro territorio di comprendere a fondo le dinamiche economiche e individuare nuove opportunità di business”.

Appuntamento il 30 settembre 2025 alle 0re 16 nella sede di Confindustria Alto Milanese a Legnano.

Cosa prevede il programma

Il programma prevede contributi di alto livello istituzionale ed economico:

• S.E. Giorgio Marrapodi, Ambasciatore d’Italia in Turchia

• Mehmet Özöktem, Console Generale di Turchia a Milano

Gli interventi saranno introdotti e moderati da Ernesto Bottone, Vicepresidente Confindustria Alto Milanese. Tra i relatori:

• Gino Costa e Alfredo Nocera (Invest in Türkiye) con un’analisi dei settori chiave come automotive, green economy e chimico

• Andrea Tacchini (ICE Istanbul) con focus sulle opportunità commerciali • Federica Ingrosso (SIMEST) con la presentazione degli strumenti di supporto finanziario all’internazionalizzazione.

Non mancheranno le testimonianze dirette di imprese italiane già attive in Turchia: • Perfetti Van Melle (William Teramo)

• WIZ Chemicals (Guido Azario)

• TIV Valves (Gianluca Benedetti).

Per informazioni e iscrizioni: 0331 543391, ali@ali.legnano.mi.it