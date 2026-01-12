Afol Metropolitana ha indetto una procedura selettiva pubblica per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di Istruttori dei Servizi al Lavoro, da inserire nei Centri per l’Impiego del territorio metropolitano milanese.

Aperto un bando per istruttori per Afol metropolitana

Le risorse selezionate saranno assegnate ai CPI di Milano, Cinisello Balsamo, Corsico, Legnano, Magenta, Melzo, Rho, Rozzano e San Donato Milanese, oltre alle nuove sedi in apertura nel 2026. In questo quadro, parte delle assunzioni contribuirà all’avvio del nuovo Centro per l’Impiego di Abbiategrasso, rafforzando la presenza dei servizi pubblici per il lavoro in un’area strategica del territorio.

L’inquadramento previsto è nell’Area degli Istruttori del CCNL Funzioni Locali (ex categoria C1), con contratto a tempo pieno. Le figure selezionate svolgeranno attività di orientamento e accompagnamento al lavoro, supporto alla definizione di progetti professionali personalizzati, gestione dei servizi amministrativi, utilizzo di banche dati dedicate e contatto diretto con cittadini e imprese, contribuendo all’attuazione delle politiche attive del lavoro.

Cosa prevede la selezione

La selezione prevede una prova scritta a test e una prova orale. Le prove verteranno, tra l’altro, sulla normativa nazionale e regionale in materia di servizi per il lavoro e politiche attive, sulle tecniche di orientamento e counselling, sull’organizzazione dei Centri per l’Impiego, oltre all’accertamento delle competenze informatiche e della conoscenza della lingua inglese.

Per partecipare è richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado. Il trattamento economico è quello previsto dal vigente CCNL Funzioni Locali per l’Area degli Istruttori e comprende lo stipendio tabellare, la tredicesima mensilità, l’indennità di comparto e i ticket.

Le candidature devono essere presentate entro le ore 12.00 del 30 gennaio 2026, esclusivamente tramite PEC all’indirizzo segreteriagenerale@pec.afolmet.it, indicando nell’oggetto:

“Procedura selettiva Istruttori Servizi Lavoro CPI”.

Il bando completo, con le modalità di partecipazione e i dettagli delle prove, è disponibile su afolmet.it.