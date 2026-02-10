Afolmet news: gli annunci di lavoro anche su Whtasapp e Telegram

I messaggi di Afolmet News saranno diffusi in modo semplice e immediato attraverso gli strumenti diffusi e conosciuti dalle persone

Avvicinare i servizi per il lavoro ai cittadini, rendendoli più semplici e accessibili: con questo obiettivo nasce Afolmet News, il nuovo servizio promosso dal Comune di Inveruno insieme ad Afol Metropolitana per informare su opportunità di lavoro e percorsi di formazione sul territorio.

A partire da lunedì 16 febbraio, Afol Metropolitana curerà la selezione dei contenuti rivolti a chi è in cerca di occupazione, a chi desidera rafforzare le proprie competenze e a chi intende restare aggiornato sulle opportunità offerte dal territorio.

I messaggi di Afolmet News saranno diffusi in modo semplice e immediato attraverso gli strumenti diffusi e conosciuti dalle persone: il canale WhatsApp e il canale Telegram del Comune.

L’iniziativa si inserisce in una strategia condivisa di rafforzamento dei servizi per il lavoro, con l’obiettivo di migliorarne l’accessibilità, sostenere l’incontro tra domanda e offerta e rispondere in modo più efficace ai bisogni della comunità locale.

«Sono molto soddisfatta di presentare questa iniziativa – dichiara la Sindaca Nicoletta Saveri –: grazie a una comunicazione diretta ed efficace, curata da Afol Metropolitana, portiamo le opportunità di lavoro direttamente ai cittadini e alle cittadine, dimostrando che il gioco di squadra tra enti è fondamentale per intercettare i bisogni della comunità e dare risposte concrete. Quando le competenze si uniscono, il servizio pubblico diventa più moderno, rapido e vicino alle persone.»

«Questa iniziativa – dichiara Tommaso Di Rino, direttore generale di Afol Metropolitana – consente di mettere a disposizione dei cittadini di Inveruno uno strumento concreto per orientarsi tra opportunità di lavoro, iniziative presenti sul territorio e percorsi gratuiti di formazione e orientamento professionale e nasce da un confronto continuo ed efficace con l’amministrazione comunale».

Per iscriversi ai canali WhatsApp e Telegram del Comune di Inveruno e iniziare a ricevere Afolmet News, è possibile consultare il sito istituzionale del Comune e seguire questi link:

– WhatsApp https://whatsapp.com/channel/0029Vb8azVZCnA7tw8As3r3F

– Telegram http://t.me/comuneinveruno