Torna a Legnano la Fiera del Lavoro, giunta alla sua quarta edizione, in programma giovedì 4 dicembre, dalle 9.30 alle 16.30, presso il Palazzo Leone da Perego in via Monsignor Eugenio Gilardelli 10.

A Legnano la quarta edizione della “Fiera del lavoro”

L’evento è organizzato da Afol Metropolitana in collaborazione con il Comune di Legnano e riunirà le principali agenzie per il lavoro e gli enti di formazione del territorio. Saranno presenti, infatti, Adecco, Ali, Arbra, Fondazione Clerici, GiGroup, IAL Lombardia, Manpower, Maw, Randstad, Synergie, Umana.

Durante la giornata, i partecipanti avranno l’opportunità di sostenere colloqui di selezione con le agenzie, gli enti presenti e i recruiter di Afol Metropolitana. Saranno disponibili oltre 500 posizioni aperte in diversi settori e filiere, con particolare attenzione alla distribuzione organizzata (GDO, food e retail), ai profili professionali per aziende meccatroniche e metalmeccaniche, e alle opportunità di lavoro presso l’aeroporto di Milano Malpensa.

Inoltre gli esperti di orientamento di Afol Metropolitana proporranno ai candidati il percorso “Il tuo lavoro in tre fermate”, un itinerario guidato per accompagnare i partecipanti nella costruzione del proprio profilo professionale. Il percorso si apre con il check del CV, durante il quale gli esperti aiuteranno a valorizzare le competenze e le esperienze del candidato, prosegue con una simulazione del colloquio di lavoro per prepararsi al meglio agli incontri con le aziende e si conclude con uno speed date lavoro, un momento di confronto rapido ed efficace pensato per individuare le opportunità più in linea con il percorso e le aspirazioni del candidato.

Opportunità di lavoro all’estero

Sarà inoltre possibile ricevere informazioni sulle opportunità di lavoro all’estero proposte dal servizio EURES, parte della rete europea dei servizi pubblici per l’impiego. Spazio anche ai percorsi formativi gratuiti e agli strumenti e incentivi della legge 68/99 dedicati all’inserimento lavorativo delle persone con disabilità. Nel corso della mattinata si terranno diverse presentazioni e seminari sulle opportunità di lavoro, orientamento e formazione, con il contributo di importanti aziende del territorio.

Il PROGRAMMA DELLA GIORNATA

9:30-10.00 | Accoglienza e registrazione partecipanti

10:00 – 10:30 | Saluti istituzionali

10:30 – 11:00 | Focus “Donne e lavoro” a cura di Afol Metropolitana

11:00 – 12:00 | I profili professionali richiesti. La parola alle aziende

12:00 -12:30 | La formazione per entrare in azienda

Durante tutta la giornata si terranno gli speed meeting lavoro, grazie ai quali le aziende avranno l’opportunità di incontrare i candidati che si registreranno e i candidati preselezionati dal servizio di ricerca del personale di Afol Metropolitana. Per partecipare, è possibile iscriversi al form FIERA DEL LAVORO | 4 DICEMBRE | LEGNANO e presentarsi all’evento con il cv salvato su smartphone.