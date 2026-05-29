Da Giovedì 4 Giugno e per tutte le serate del Giovedì del mese, a Magenta, nel Centro Storico della Città, torna l’importante evento I LOVE SHOPPING, fortemente voluto dalla Confcommercio Alto Magentino con l’intento di dare corpo, anche quest’anno ad una piacevole ed accogliente cornice per tutti coloro che si recheranno a Magenta per trascorrere piacevoli serate e, auspicabilmente, fare degli acquisti nelle attività commerciali ed i negozi che assicureranno la loro apertura.

A Giugno torna a Magenta “I love shopping”

Come nelle precedenti edizioni anche in quella 2026 per quanti desidereranno vivere queste quattro serate, troveranno ad accoglierli i tanto attesi Mercatini curati, sempre con impeccabile attenzione e tangibile passione, dalla realtà Associata Confcommercio Mercatini&Curiosità, posizionati nella centralissima Piazza della città ma anche molti altri intrattenimenti dedicati non solo alla clientela più adulta quali karaoke presso i ristoranti siti in Piazza Parmigiani, dj set organizzati dai locali e bar di Piazza Liberazione per i più giovani ma anche per i più piccoli visitatori e le loro famiglie giostre e gonfiabili.

I commenti del direttivo di Confcommercio