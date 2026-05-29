Da Giovedì 4 Giugno e per tutte le serate del Giovedì del mese, a Magenta, nel Centro Storico della Città, torna l’importante evento I LOVE SHOPPING, fortemente voluto dalla Confcommercio Alto Magentino con l’intento di dare corpo, anche quest’anno ad una piacevole ed accogliente cornice per tutti coloro che si recheranno a Magenta per trascorrere piacevoli serate e, auspicabilmente, fare degli acquisti nelle attività commerciali ed i negozi che assicureranno la loro apertura.
A Giugno torna a Magenta “I love shopping”
Come nelle precedenti edizioni anche in quella 2026 per quanti desidereranno vivere queste quattro serate, troveranno ad accoglierli i tanto attesi Mercatini curati, sempre con impeccabile attenzione e tangibile passione, dalla realtà Associata Confcommercio Mercatini&Curiosità, posizionati nella centralissima Piazza della città ma anche molti altri intrattenimenti dedicati non solo alla clientela più adulta quali karaoke presso i ristoranti siti in Piazza Parmigiani, dj set organizzati dai locali e bar di Piazza Liberazione per i più giovani ma anche per i più piccoli visitatori e le loro famiglie giostre e gonfiabili.
I commenti del direttivo di Confcommercio
“I Love Shopping è diventato nel tempo un appuntamento atteso e una vera e propria kermesse di apertura della programmazione estiva degli eventi in Città – dichiara il Presidente dell’Associazione Luigi Alemani – giocando un ruolo da protagonista all’interno dell’iniziativa «Giugno Magentino» promossa dall’Amministrazione Comunale di Magenta dando corpo, in questi termini, a quegli interventi condivisi che devono caratterizzare il percorso di interventi sul territorio proprio del Distretto urbano del Commercio esistente a Magenta da diversi anni.”
“La sesta edizione di questo nostro progetto sarà, come sempre, caratterizzata dall’impegno, passione ed attenzioni che ciascun negozio, bar o attività commerciale, per il tramite del proprio Titolare o del Personale, in quelle sere saranno indirizzate a tutti coloro che intenderanno trascorrere delle piacevolissime serate in Magenta ecco perché – evidenzia il Direttore Simone Ganzebi – attraverso eventi come questo si realizzano interventi di valorizzazione dedicati non solo al tessuto Commerciale ed Imprenditoriale presente ma, anche, rivolti alla Città, al territorio ed a quanti sanno come «viverlo insieme al meglio»”.