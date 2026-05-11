Young Talent Music Competition incorona i suoi vincitori

“Il trionfo del talento” è senza dubbio l’espressione che meglio racconta quanto accaduto sul palco della serata conclusiva dello Young Talent Music Competition 2026, la manifestazione che si è conclusa ieri, domenica 10 maggio al Teatro Tirinnanzi di Legnano, confermando ancora una volta l’altissimo livello artistico dei giovani partecipanti.

“Abbiamo ascoltato delle voci spettacolari e i premi sono stati meritati. La finalissima è stata particolarmente combattuta e ha messo in luce talenti di grande qualità, impressionando non solo il pubblico presente ma soprattutto una giuria composta da professionisti di assoluto prestigio”, spiega Fabio Poretti, direttore delle scuole di Musica Paganini, organizzatrici del concorso.

A presiedere la giuria è stato Mimmo Paganelli, storico dirigente della EMI, una delle più importanti case discografiche della storia della musica. Al suo fianco il produttore Silvano Guariso, membro della nuova IMAE. Tra i tecnici spiccava inoltre la presenza del direttore dei Civici Corsi di Jazz dedicati a Claudio Abbado di Milano, il maestro Luca Missiti, insieme alla docente di canto Simona Severini, affermata artista di livello internazionale.

Nella categoria Inediti ha trionfato la giovane cantautrice Nicole Maria Longoni che, a soli 23 anni, ha conquistato il prestigioso riconoscimento grazie al brano in spagnolo Tu Trampa. La vittoria le garantirà la realizzazione di un demo professionale e la candidatura al concorso Sanremo Giovani 2027.

Per la categoria Under 17 a conquistare il primo premio è stata la dodicenne Maria Chiara La Banca, 12 anni, che ha saputo imporsi nettamente sugli altri concorrenti grazie a una straordinaria interpretazione del brano Shallow di Lady Gaga.

Tra i solisti, con il consenso unanime della giuria tecnica, si è imposto il giovanissimo Massimo Passanante. Il quattordicenne ha incantato il pubblico con un’esibizione emozionante e impeccabile dal punto di vista tecnico, raccogliendo applausi e apprezzamenti da parte di tutti i presenti.

Nella categoria Formazioni Musicali a vincere sono stati i Sound Wave, band composta da Leonardo Continanza, Gabriele Messina e Mattia Marelli.

Il gruppo, proveniente da Como e formato da giovanissimi artisti tutti al di sotto dei 16 anni, ha conquistato anch’esso un consenso unanime grazie all’energia e alla qualità della performance proposta sul palco.

Il premio assegnato dalla giuria popolare è andato invece al duo Aquanegra, formato dai fratelli Riccardo ed Edoardo De Clementi.

Alla serata finale erano presenti anche i rappresentanti delle aziende che hanno sostenuto il progetto, Silvius Edizioni Musicali & Discografiche, settenews.it e Radio Delta International in qualità di media partner, oltre al supporto della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, della Famiglia Legnanese, che ha messo a disposizione uno dei premi del concorso, di Busto Motor Company, Edil Siae e Soevis, che ha sostenuto un premio dedicato ai giovani.

“Abbiamo visto giovani musicisti salire sul palco con emozione, determinazione e grande preparazione, offrendo esibizioni di altissimo livello che hanno saputo coinvolgere il pubblico e trasmettere valori autentici attraverso il linguaggio universale della musica. Dietro ogni performance ci sono ore di studio, il supporto delle famiglie, il lavoro prezioso degli insegnanti e la capacità dei ragazzi di credere nei propri sogni. È proprio questo il messaggio più bello che eventi come Young Music Competition riescono a trasmettere: il talento ha bisogno di occasioni, fiducia e spazi in cui potersi esprimere liberamente e qui le hanno trovate”, ha dichiarato il presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, Roberto Scazzosi.

“I giovani che si sono esibiti sul palco dello Young Talent Music Competition hanno avuto la possibilità di farsi ascoltare da insegnati e produttori, che possono dare loro una chance reale, dai grandi della musica. L’entusiasmo e la qualità di questa edizione ci fanno già guardare avanti con grande entusiasmo: l’appuntamento è al 2027, per continuare a scoprire, valorizzare e sostenere nuovi talenti”, conclude Fabio Poretti.