L’associazione musicale Vox Aurae APS ha rappresentato l’Italia al prestigioso Fringe Festival di Kerkrade, manifestazione internazionale che ogni anno richiama ensemble, orchestre e gruppi vocali provenienti da tutta Europa.

Vox Aurae APS porta l’Italia al Fringe Festival di Kerkrade

L’esibizione, inserita nel ricco calendario del festival, ha visto il gruppo proporre un programma interamente italiano, costruito per valorizzare la tradizione musicale nazionale e la sua capacità di emozionare pubblici diversi.

Un programma dedicato alla tradizione italiana

Il concerto ha riscosso un notevole successo, con applausi calorosi e una partecipazione attenta da parte degli spettatori presenti. Molti hanno espresso apprezzamento per la scelta del repertorio e per la qualità dell’esecuzione, sottolineando la capacità dell’ensemble di trasmettere energia, precisione e sensibilità interpretativa.

Il riconoscimento degli organizzatori

La performance non è passata inosservata nemmeno agli organizzatori e ai direttori artistici del festival, che hanno evidenziato la cura musicale, l’equilibrio sonoro e la professionalità dimostrata da Vox Aurae APS. Un riconoscimento importante, che conferma il valore del lavoro svolto dall’associazione e la sua crescente presenza nel panorama musicale internazionale.

Per Vox Aurae APS, la partecipazione al Fringe Festival di Kerkrade rappresenta un traguardo significativo e un incoraggiamento a proseguire nel percorso di promozione della cultura musicale italiana oltre i confini nazionali.