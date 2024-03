Visite guidate a Villa Burba con le Giornate di primavera del Fai

Sabato 23 e domenica 24 marzo tornano le Giornate FAI di Primavera, evento dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico italiano: tra i 750 luoghi visitabili, sparsi in 400 città, ci sarà anche il complesso di Villa Burba di Rho, in corso Europa 291.

Visite guidate a Villa Burba con le Giornate i primavera del Fai

Gli edifici e il parco saranno visitabili a contributo libero, grazie ai ciceroni volontari che quest'anno saranno gli studenti del Liceo Rebora, adeguatamente preparati per raccontare le meraviglie di questo luogo.

“Villa Burba sarà protagonista in uno dei più importanti eventi che valorizzano il patrimonio culturale italiano. Dopo i grandi restauri del 2023, vogliamo far conoscere ancora meglio il nostro piccolo gioiello, che racchiude elementi di arte, storia e natura: gli studenti ciceroni del Liceo Rebora si sono preparati al meglio per accompagnare i visitatori a conoscere il luogo", commenta l’assessora alla Cultura, @Valentina Giro

Gli orari delle visite

Le visite sono previste sabato 23 marzo dalle ore 14 alle 18, ultimo ingresso alle ore 17.30; domenica 24 marzo dalle 10 alle 18, con ultimo turno alle 17.30. Il luogo è accessibile ai disabili. Durante la visita gli amici a 4 zampe potranno restare fuori in attesa.