Via al "Big Bang Music Fest", 6 giorni di concerti ed eventi

Via al "Big Bang Music Fest" a Nerviano, 6 giorni di concerti ed eventi.

"Big Bang Music Fest", via all'edizione 2025

Tutto pronto per l'edizione 2025 del "Big Bang Music Fest", il tradizionale festival di musica dal vivo (ma non solo) promosso ogni anno dall'associazione Giovani Nervianesi nell'area feste di viale Papa XXIII a Nerviano. Si parte mercoledì 28 maggio 2025 e si proseguirà fino a lunedì 2 giugno 2025 per una 12esima edizione fatta sempre di grandi eventi a ingresso libero. Da subito una novità: per la prima volta nella sua storia, la manifestazione durerà sei giorni consecutivi, all'insegna di musica e attività (previsti 24 show differenti e 36 ore di musica).

Il programma

Si inizia la sera di mercoledì 28 maggio 2025: sul palco Talco, Persiana Jones e The Rumplet, per un'inaugurazione all'insegna dello ska punk; giovedì 29 concerto Vegas Jones+ Nerone per una serata hip hop e rap freestyle allo stato pure; venerdì 30 sarà la volta dei Tre allegri ragazzi morti (nella foto), Cimini e Vaeva; sabato 31 toccherà a Dj Ralf, Sam e Jack D, di fatto la storia dell'house e della musica italiana sul palco nervianese; domenica 1 giugno 2025 il concerto sarà quello di Alborosie (icona globale di raggae, dub e dancehall), Heavy Hammer Sound e Sistah Vibes; lunedì 2 giugno il palco sarà tutto per Mefisto Brass, Espana Circo Estate per una serata all'insegna di strumenti a fiato e percussioni, punk, tango e cumbia. I concerti inizieranno alle 20.15 circa per terminare alle 0.30. Dopo ogni performance live sul Main Stage, la musica proseguirà con aftershow dj set a tema con la serata, nell'area ristoro. Nelle giornate di sabato 31 maggio, domenica 1 e lunedì 2 giugno la manifestazione sarà aperta dalle 11 e ospiterà varie attività per bimbi, famiglie, sportivi e cittadinanza in generale: in programma esposizioni d’auto d’epoca e tornei di volley, per i più piccoli, sarà a disposizione un’area gonfiabili e non mancheranno inoltre bancarelle d'artigianato dove acquistare t-shirt e gadget, oltre a info point gestiti dalle diverse associazioni del territorio per informare sulle attività della zona.