Tornano anche gli incontri di ballo in Piazza Dalla Chiesa con due serate tutte da vivere

In biblioteca ad Arese è iniziata la Battle of the Books! 16 titoli selezionati dai ragazzi e ragazze del Servizio Civile si affrontano in una gara a eliminazione.

Un'estate di lettura con "Battle of the books"

Ma le emozioni non finiscono qui: tornano anche gli incontri di ballo in Piazza Dalla Chiesa con due serate tutte da vivere. E in attesa del gran finale cinematografico, ricordiamo i servizi attivi in biblioteca anche ad agosto.

Battle of the Books

Il primo round di sfida è iniziato

Questa estate in biblioteca si combatte una battaglia senza esclusione di colpi per decretare il libro preferito dai nostri lettori. Hai tempo fino al 24 agosto per votare gli scontri del primo turno e far avanzare i titoli preferiti! Puoi votare:

– In biblioteca, sul tabellone delle sfide

– Online (proprio qui)

– Sui social, commentando i post delle sfide o inviandoci un messaggio

Liscio e balli di gruppo con Sonia & Pier

Sabato 26 luglio | ore 21.30 | Piazza Dalla Chiesa

Sonia & Pier vi aspettano con il loro repertorio di liscio e balli di gruppo per una serata tutta da ballare! Ingresso libero e gratuito

Liscio e balli di gruppo con Joel Yart Band

Venerdì 15 agosto | ore 21.30 | Piazza Dalla Chiesa

E se a Ferragosto siete in città, sempre in Piazza Dalla Chiesa, ci sarà la coinvolgente Joel Yart Band. Ingresso libero e gratuito

Dal 9 al 24 agosto la biblioteca sarà aperta con orario ridotto solo al mattino. In questo periodo saranno sospesi il servizio di interprestito e la consultazione di giornali e riviste, ma non preoccuparti: puoi sempre trovare vecchie (e nuove) letture su MLOL, la nostra biblioteca digitale!

Consigli di lettura per la tua estate

Le proposte della biblioteca

In cerca di idee per le tue letture estive? La biblioteca ha selezionato per te una vetrina di titoli da non perdere: romanzi coinvolgenti, storie sorprendenti, letture leggere o intense, tutte da scoprire! L’espositore in biblioteca si aggiorna continuamente: ogni volta che un libro trova il suo lettore, un altro prende il suo posto. Se sei ancora in città, passa a trovarci e lasciati ispirare dalle nostre proposte (oppure scopri i titoli qui).