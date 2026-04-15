Sarà “Una vita dal vivo”, giovedì 16 aprile alle 20.45, a suggellare il primo capitolo della mostra “Renzo Chiesa – l’uomo che fotografa la musica”, che sarà allestita sino alla fine di questa settimana nella biblioteca di via Cavour a Legnano.

“Una vita dal vivo” chiude il capitolo della mostra fotografica di Renzo Chiesa

L’incontro, che vedrà la presenza dello stesso Chiesa e dei curatori della mostra Nicoletta Mandelli e Paolo Scheriani, sarà dedicato alla musica con racconti, aneddoti, ricordi in compagnia del discografico Mimmo Paganelli ed esecuzioni dal vivo nelle sale che ospitano la mostra.

Patrizia Cirulli, Paolo Marrone, Marco Simoncelli, oltre allo stesso Paolo Scheriani, canteranno canzoni omaggiando gli artisti ritratti negli scatti esposti o cantando canzoni del loro repertorio. L’ingresso è libero ma è consigliata la prenotazione allo 0331 547370.