Una serata tra letture, musica e… Dante Alighieri

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Venerdì 30 ottobre alle ore 20.30 presso l’Auditorium dell’Istituto Barbara Melzi di Legnano, andrà in scena l’opera “Dante e il mantra della pace – viaggio nella Commedia tra parola e musica”, a cura del Prof. Gianni Vacchelli (testi, lettura e narrazione) e del Maestro Michele Fedrigotti (musica e pianoforte), con il Maestro Manlio Contu al violoncello.

Il viaggio con Dante

Percorreremo insieme un viaggio, dall’inferno della lupa del potere e della cupidigia, alla pace, fatta di ardore e amore, facendo esperienza dell’“attualità inattuale” della poesia dantesca, la cui bellezza e “vibrazione” si uniscono al potere della musica.

Il sostegno all’evento

L’evento è realizzato in collaborazione con l’Istituto Barbara Melzi di Legnano, con il contributo di Fondazione Cariplo e il patrocinio del Comune di Legnano, e si inserisce nei festeggiamenti per il Ventennale della Fondazione Ticino Olona.

La partecipazione alla serata è gratuita, ma è necessaria la prenotazione su Eventribe al link: https://dantemantrapacefcto.eventbrite.it