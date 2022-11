Una serata in biblioteca per parlare di Guernica di Picasso

A Robecchetto con Induno si torna a discutere di arte, cultura e attualità. L’occasione è offerta dall’evento che si terrà, venerdì 11 novembre alle ore 21.00, nella biblioteca civica “Alda Merini”, in via Novara, per raccontare “Guernica”, una delle opere più celebri e densa di significati dell’artista spagnolo Pablo Picasso scomparso nel 1973.

Una serata in biblioteca per parlare di Guernica

L’iniziativa è promossa dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giorgio Braga, in collaborazione con il Club Satellite Naviglio Grande del Lions Club Parabiago “Giuseppe Maggiolini” e l’associazione locale “Amici della Biblioteca”. Lo scopo è di approfondire “storia e destino di un quadro simbolo” attraverso la relazione di Donatella Tronelli, critica d’arte per oltre trent’anni alla storica Società per le Belle Arti ed Esposizione Permanente di Milano, sino alla direzione.

Le parole di Bergamaschi

«È un dipinto che racconta una delle pagine più buie della feroce guerra civile spagnola e che offre diversi spunti di riflessione, anche strettamente legati all’attualità. – afferma il capogruppo di Civitas Giacomo Bergamaschi – È importante fare tesoro del passato per non ripetere gli stessi errori e per continuare a garantire alle nuove generazioni europee pace, lavoro e una vita dignitosa. Spesso nei momenti più difficili della storia umana gli intellettuali sono stati chiamati a dare il proprio contributo in difesa della libertà, della democrazia, della vita. Guernica è un’opera complessa che Tronelli ci aiuterà a comprendere meglio in occasione dell’evento in biblioteca».

L’ingresso è libero ma è gradita la prenotazione contattando la biblioteca civica.